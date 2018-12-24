Ріанну підловили на таємному побаченні з екс-бойфрендом: фото

Відому співачку Ріанну папараці сфотографували біля одного з ресторанів Малібу. Як виявилось, 23 грудня артистка була на таємному побаченні з мільярдером з Саудівської Аравії Хассаном Джамілем, з яким розірвала стосунки ще на початку цього літа.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

30-річна барбадоська співачка і 29-річний бізнесмен повечеряли в одному з розкішних ресторанів Малібу, після чого по черзі вийшли із закладу та на власних автівках роз’їхались в різних напрямках. Можливо, екс-закохані хотіли зберегти інтригу та поки що не афішувати публічно своє возз’єднання, але журналісти все ж випередили їх.

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Що означає ця таємна зустріч – сказати важко, адже цю зустріч поки що ніхто із сторін не коментує. Однак варто відмітити, що для вечері Ріанна підібрала дуже спокусливий образ – чорні штани та білизняну майку з відвертим декольте, яку прикрила світлою еко-шубою.



Ріанна в Малібу після таємного побачення / The Daily Mail

Своє кучеряве волосся зірка випрямила, зробила легкий вечірній макіяж та додала до образу чорну сумочку з великими кільцями-сережками.



Ріанна виглядала дуже привабливо / The Daily Mail

Мільярдер Хассан Джаміль у свою чергу одягнув повсякденний образ, у якому майже не вирізнявся серед перехожих біля ресторану.



Мільярдер Хассан Джаміль після інтерв'ю в Малібу / The Daily Mail

Нагадаємо, що чутки про роман Ріанни і Хассана Джаміля з'явилися влітку 2017 року, коли у мережі з’явилися фотографії співачки і її коханого під час поцілунків на Ібіці.

Згодом папарацці підловили співачку Ріанну з кільцем на безіменному пальці лівої руки, що спровокувало чутки про її заручини з мільярдером з Саудівської Аравії Хассаном Джамілем. У червні 2018 року стало відомо, що пара розійшлась, однак у серпні папараці їх ще підловили на черговій гучній сварці.