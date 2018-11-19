Ріелторка у вигадливий спосіб рекламує житло – за допомогою напівоголених моделей

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Ріелторка з Техасу рекламує житло за допомогою напіводягнених фітнес-моделей
Ріелторка з Техасу рекламує житло за допомогою напіводягнених фітнес-моделей / Фото із соцмереж

Ріелторка із Техасу Крістін Ґілендедж довго не могла продати кількох будинків, які були виставлені на продаж.

Аж поки їй у голову не прийшла ідея прорекламувати їх у вигадливий спосіб.

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Увагу до своїх оголошень вона вирішила привернути за допомогою сексуальних моделей, пише KGNS.tv.

США ріелторка фітнес-моделі
Ріелторка рекламує житло за допомогою привабливих фітнес-моделей

На фотосесію у будинки, виставлені на продаж вона запросила пару фітнес-моделей.

Хлопець і дівчина у напівоголеному вигляді позували у кімнатах, роблячи звичайні побутові речі – готували сніданок, складали білизну тощо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Look at that huge laundry room! This could be you doing laundry in your new home at 590 mosswood dr.Conroe, Tx

Допис, поширений Kristin (@pottymouthedagent)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Check out this fabulous home at 590 Mosswood dr. Conroe, Tx

Допис, поширений Kristin (@pottymouthedagent)

Ріелторка зізналась, що за допомогою цієї зухвалої ідеї їй таки вдалось досягти свого – покази будинків, які рекламували напівоголені моделі суттєво збільшились.

Ріелторка у Техасі рекламує нерухомість за допомогою привабливих моделей: дивіться відео

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Теги: LifeStyle Новини нерухомості Новини США Курйозні новини Ринок нерухомості Подорожі
Джерело: Lifestyle
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