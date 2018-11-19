Ріелторка у вигадливий спосіб рекламує житло – за допомогою напівоголених моделей

Ріелторка із Техасу Крістін Ґілендедж довго не могла продати кількох будинків, які були виставлені на продаж.

Аж поки їй у голову не прийшла ідея прорекламувати їх у вигадливий спосіб.

Читайте також: Принц Гаррі і Меган Маркл показали, як виглядатиме будинок під час відпустки в Австралії: фото

Увагу до своїх оголошень вона вирішила привернути за допомогою сексуальних моделей, пише KGNS.tv.



Ріелторка рекламує житло за допомогою привабливих фітнес-моделей

На фотосесію у будинки, виставлені на продаж вона запросила пару фітнес-моделей.

Хлопець і дівчина у напівоголеному вигляді позували у кімнатах, роблячи звичайні побутові речі – готували сніданок, складали білизну тощо.

Ріелторка зізналась, що за допомогою цієї зухвалої ідеї їй таки вдалось досягти свого – покази будинків, які рекламували напівоголені моделі суттєво збільшились.

Ріелторка у Техасі рекламує нерухомість за допомогою привабливих моделей: дивіться відео

Більше новин зі світу нерухомості читайте у розділі Нерухомість24