Ріта Ора похизувалася пишним бюстом у тісному купальнику: фото

Популярна 28-річна англійська співачка Ріта Ора вкотре зачарувала шанувальників у соціальних мережах пікантними знімками у бікіні.

Нові фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, на першому Ріта Ора позує в обтислому бікіні жовтого кольору з леопардовим принтом. Виглядає, ніби купальник є меншого розміру та не пасує для пишних форм співачки.

Маленьке першосічневе селфі для вас. Мені здається, що потрібно з'ясувати розмір мого бюстгальтера,

– написала зірка у підписі.



Ріта Ора / Instagram / @ritaora

Другий образ також складається з яскравого рожевого бікіні та хустки на голові. Стильний аутфіт артистки завершують сонцезахисні окуляри у блакитній оправі та золота підвіска на шиї.



Ріта Ора / Instagram / @ritaora



Ріта Ора / Instagram / @ritaora