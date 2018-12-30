Ріта Ора похизувалася пишним бюстом у тісному купальнику: фото
Популярна 28-річна англійська співачка Ріта Ора вкотре зачарувала шанувальників у соціальних мережах пікантними знімками у бікіні.
Нові фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Так, на першому Ріта Ора позує в обтислому бікіні жовтого кольору з леопардовим принтом. Виглядає, ніби купальник є меншого розміру та не пасує для пишних форм співачки.
Маленьке першосічневе селфі для вас. Мені здається, що потрібно з'ясувати розмір мого бюстгальтера,
– написала зірка у підписі.
Ріта Ора / Instagram / @ritaora
Другий образ також складається з яскравого рожевого бікіні та хустки на голові. Стильний аутфіт артистки завершують сонцезахисні окуляри у блакитній оправі та золота підвіска на шиї.
Ріта Ора / Instagram / @ritaora
Ріта Ора / Instagram / @ritaora