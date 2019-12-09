Ріта Ора приміряла ефектне вбрання від українського дизайнера FROLOV: фото

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Ріта Ора / elle.ua

Дедалі більше зірок обирають вбрання українських дизайнерів для публічних виходів. Так, популярна співачка Ріта Ора запалила в одязі виробника з України на стадіоні O2 Arena у Лондоні на честь щорічного різдвяного концерту Jingle Bell Ball.

Для виходу на сцену Ріта Ора приміряла блискучий "аутфіт" – сукню-корсет зі стразами з колекції українського бренду FROLOV. Свій образ зірка завершила масивною накидкою з пір'ям, білосніжними рукавичками і колготками.

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Відео з різдвяного концерту у Лондоні співачка також опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. 

"Jingle Bell Ball завжди такий особливий, і минулої ночі ви його запалили! Я можу зробити ще кілька шоу у 2020 році, хто йде?" – додала у підписі Ора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Ріта Ора
Ріта Ора / elle.ua

Ріта Ора
Ріта Ора / elle.ua

Вбрання від FROLOV є у гардеробі багатьох знаменитостей, як світових, так і українських. Раніше у сукнях з ефектними блискучими елементами виходили у світ супермодель Алла Костромічова, телеведуча Катерина Осадча, співачка Гвен Стефані та інші.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FROLOV (@frolovheart)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FROLOV (@frolovheart)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Мода Модні бренди
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