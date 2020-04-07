24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Ріта Ора змінила професію на час боротьби з коронавірусом: співачка стала волонтеркою

- Читать новость на русском
Ріта Ора стала волонтеркою у розпал коронавірусу / Instagram / @ritaora

Знаменита британська співачка вирішила долучитися до числа волонтерів, які зважилися допомогти своїй країні у боротьбі з коронавірусом. Ріта Ора стала волонтеркою Національної служби охорони здоров'я. На такий вчинок зірку надихнула мама.

Одна з найпопулярніших британських співачок Ріта Ора увійшла до числа тих знаменитостей, які не залишилися осторонь пандемії коронавірусу. Нещодавно вона запустила власну лінійку одягу StopTheSpread, кошти від продажу якої надходять до благодійного фонду боротьби з COVID-19. Нині зірка вирішила допомогти не лише матеріально, а й фізично. 

Читайте також Залишайся вдома: гімн противірусної компанії від українських та закордонних знаменитостей

В інтерв'ю для видання Hello, Ріта Ора анонсувала, що відтепер вона волонтерка Національної служби охорони здоров'я Британії. Разом з сестрою Еліною та іншими добровольцями 29-річна виконавиця буде доставляти лікарські припарати, навідувати літніх людей, які перебувають у групі ризику, та здійснювати телефонні дзвінки британцям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от RITA ORA (@ritaora)

Ріта Ора зізналася, що на такий вчинок її надихнула мама, яка у розпал пандемії повернулася до роботи психіатра: "Мама завжди була моєю героїнею, але ця пандемія перетворила її на справжню супергероїню в моїх очах".

Так, 55-річна Віра Сахатчіу стала обличчям видання The Evening Standard, адже у непростий для країни час залишилася вірною своїй професії. Жінка переконує, що її зможе змусити відійти від посадових обов'язків хіба власна недуга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от RITA ORA (@ritaora)

Варто зазначити, що станом на 7 березня у Великій Британії діагностували 52 тисячі випадків зараження COVID-19. В останні дні у країні спостерігають скорочення кількості летальних випадків серед інфікованих пацієнтів. 


Чому зараз варто залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 13:28 Єврейські кучки 2020: що це таке і коли вони будуть перед Пасхою
Традиції 9922
сьогодні , 09:15 Кіборг: Найбільша загроза для України – депутати і АТОшники
Новини України 26393
сьогодні , 10:06 Благовіщення 2020: що не можна робити в це релігійне свято
Традиції 50969
сьогодні , 08:02 Свято Благовіщення: найкращі картинки-привітання
Традиції 13125
сьогодні , 06:41 В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
Новини України 20168
сьогодні , 08:30 7 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 8249
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 7 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 5842
сьогодні , 14:00 Коронавірус в Іспанії: після 4-денного спаду кількість смертей знову зросла
Здорове життя 74686
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:30 Найкращі фільми з Джекі Чаном, які прославили його на весь світ
Юлія Михайлова
6 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
6 квітня 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда

Новини
Більше новин
Залиште відгук