Ріта Ора змінила професію на час боротьби з коронавірусом: співачка стала волонтеркою

Знаменита британська співачка вирішила долучитися до числа волонтерів, які зважилися допомогти своїй країні у боротьбі з коронавірусом. Ріта Ора стала волонтеркою Національної служби охорони здоров'я. На такий вчинок зірку надихнула мама.

Одна з найпопулярніших британських співачок Ріта Ора увійшла до числа тих знаменитостей, які не залишилися осторонь пандемії коронавірусу. Нещодавно вона запустила власну лінійку одягу StopTheSpread, кошти від продажу якої надходять до благодійного фонду боротьби з COVID-19. Нині зірка вирішила допомогти не лише матеріально, а й фізично.

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В інтерв'ю для видання Hello, Ріта Ора анонсувала, що відтепер вона волонтерка Національної служби охорони здоров'я Британії. Разом з сестрою Еліною та іншими добровольцями 29-річна виконавиця буде доставляти лікарські припарати, навідувати літніх людей, які перебувають у групі ризику, та здійснювати телефонні дзвінки британцям.

Ріта Ора зізналася, що на такий вчинок її надихнула мама, яка у розпал пандемії повернулася до роботи психіатра: "Мама завжди була моєю героїнею, але ця пандемія перетворила її на справжню супергероїню в моїх очах".

Так, 55-річна Віра Сахатчіу стала обличчям видання The Evening Standard, адже у непростий для країни час залишилася вірною своїй професії. Жінка переконує, що її зможе змусити відійти від посадових обов'язків хіба власна недуга.

Варто зазначити, що станом на 7 березня у Великій Британії діагностували 52 тисячі випадків зараження COVID-19. В останні дні у країні спостерігають скорочення кількості летальних випадків серед інфікованих пацієнтів.



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