Різ Візерспун назвала умову успішного родинного карантину: Важливо розподіляти простір

Успішна голлівудська акторка та багатодітна матуся у розпал пандемії коронавірусу самоізолювалася зі своєю родиною. Різ Візерспун назвала карантинний режим непростим випробуванням для сімей. Вона наголосила, що нині як ніколи важливо мати особистий простір вдома.

За сучасних обставин родина акторки Різ Візерспун об'єдналася під спільним дахом, дотримуючись умов карантину. Так, знаменита матуся зізналася, що ізоляція стала викликом не лише для неї, а й для її дітей, які вимушено повернулися під батьківське крило.

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Деталями карантинного режиму вона поділилася з Майлі Сайрус в її інстаграм-шоу Bright Minded. Різ Візерспун виховує трьох дітей – 20-річну Аву, 16-річного Дікона та 7-річного Теннесс, які зараз перебувають з батьками під спільним дахом в маєтку в Лос-Анджелесі. Акторка зауважила, що для найстаршої доньки час ізоляції – втрата незалежності після самостійного життя під час навчання в Стенфордському університеті.

"Вона жила власним життям. Я багато думаю про людей, які повертаються додому з коледжу – це час, коли ви намагаєтеся індивідуалізуватися. Насправді варто відійти від ідей своїх батьків та їхнього ритму життя і будувати власне", – розповіла Різ Візерспун.

Зірка наголосила, що у їхньому домі кожен з дітей і батьків має власний простір, що дозвляє їм мирно співіснувати під одним дахом. Різ Візерспун та її чоловік Джим Тот працюють віддалено з дому, а діти щодня навчаються дистанційно: "У кожного є кімната зі знаком конфіденційності, тому коли він ввімкнений і ви в навушниках, вас не можна чіпати. У нас є настанови для нашої родини, тому ми поважаємо простір одне одного".

Нагадаємо, що близько тижня тому голлівудська акторка відзначила своє 44-річчя в умовах карантину. Різ Візерспун організувала сімейний відпочинок на природі з дітьми та чоловіком. Вона запевнила, що це свято стало одним з найкращих днів народжень у її житті.