Різдвяний тренд: мережу заполонили знімки з новорічним декором для брів

Щороку блогери з усього світу задають нові різдвяні тренди, які приголомшують незвичністю. Так, Instagram заполонили знімки з чудернацьким макіяжем та декором для брів.

Мабуть, всі найпопулярніші б'юті-експерименти пов'язані з бровами. Чим тільки блогери не дивували громадськість: брови-рибки, брови-кілька, кольорові брови. Тепер же, перед святами, у мережі дедалі частіше публікують фото різдвяних брів.

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Наразі невідомо, хто започаткував незвичну б'юті-моду, однак вона набирає дедалі більші оберти. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найефектніші бодіарти та декор для брів.