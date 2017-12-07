Різдвяний тренд: мережу заполонили знімки з новорічним декором для брів

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Різдвяні брови: новий б'юті-тренд в мережі
Різдвяні брови: новий б'юті-тренд в мережі / www.narcity.com

Щороку блогери з усього світу задають нові різдвяні тренди, які приголомшують незвичністю. Так, Instagram заполонили знімки з чудернацьким макіяжем та декором для брів.

Мабуть, всі найпопулярніші б'юті-експерименти пов'язані з бровами. Чим тільки блогери не дивували громадськість: брови-рибки, брови-кілька, кольорові брови. Тепер же, перед святами, у мережі дедалі частіше публікують фото різдвяних брів. 

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Наразі невідомо, хто започаткував незвичну б'юті-моду, однак вона набирає дедалі більші оберти. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найефектніші бодіарти та декор для брів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivy (@itsivybabe_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Make Arts (@makeartsrepost)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Make Arts (@makeartsrepost)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PAMELA ALTERA (@pamela_altera)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Krimi BEAUTY (@krimibeauty)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lana (@lanagarcia.x)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Reika (Nate) (@reibo9)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Take My Face Off (@takemyfaceoff)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Morgan Leadens (@browsbymorgan)

 

Теги: LifeStyle Новорічні свята Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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