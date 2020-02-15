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Роббі Вільямс став батьком вчетверте: у подружжя народився син

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Роббі Вільямс та Айда Філд / Instagram / @aydafieldwilliams

У родині 46-річного співака та 40-річної актриси Айди Філд поповнення. Зіркова пара вже виховувала двох доньок та сина, а нещодавно на світ з'явився ще один малюк. Батьки вирішили поділитися радісною новиною у День закоханих.

На сторінках інстаграму американської телезірки Айди Філд вчора, 14 лютого, з'явився зворушливий допис, яким багатодітна матуся анонсувала про поповнення в родині. У пари народився хлопчик, якого назвали Бо Бенедикт Ентоні Вільямс. 

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Напевно, більш чуттєвого привітання з Днем закоханих очікувати не варто. Світлина, на якій поряд зображені чотири пари ніг, підірвала мережу. 

Знайди різницю... У цей День святого Валентина ми хотіли б відсвяткувати любов найдивовижнішим чином... Бо Бенедикт Ентоні Вільямс,
– представила сина Айда Філд. 

Сама зірка зізналася, що малюка Бо народила сурогатна мати, послугами якої вони вже користувалися раніше. Багатодітна матуся не може натішитися новонародженим малюком: "Ми такі щасливі, що наш син здоровий і тепер поруч з нами. Тепер ми офіційно повна сім'я". 

Варто зазначити, що перших дітей 7-річну Теодору, 5-річного Чарлтона Айда народила самостійно. А от одорічну Колетт виносила та ж сурогатна мати, що й сина Бо. Подружжя підтримує досить тісний контакт з жінкою, хоч і не афішує її ім'я в пресі. Вони безмежно вдячні їй, що народила їхніх дітей. Вона почесний гость на багатьох дитячих святах зіркової родини, яку Роббі Вільямс та Айда Філд створили 2010 року в Лос-Анджелесі. 

 

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Теги: Роббі Вільямс Зіркові мами Зіркові діти Новини LifeStyle LifeStyle
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