24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Роберт Паттінсон заявив, що піде в порно, якщо "Бетмен" провалиться в прокаті

233 Читать новость на русском
Роберт Паттінсон / Esquire

Як відомо, у наступному фільмі про Бетмена, який вийде у 2021 році, Роберт Паттінсон зіграє головного героя. Однак голлівудський актор неодноразово коментував фільм, чим давав зрозуміти, що він готовий до поразки у виконанні цієї ролі.

Кілька тижнів тому Роберт Паттінон заявив, що він надто нудний і гадає, що фанати не будуть такими активними до його персони, як після прем'єри "Сутінок".

Цікаво! Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф приєднався до Marvel: актор зіграє нового супергероя

Однак своєю заявою для видання The Guardian зірка Голлівуду просто приголомшив. Він поспілкувався з журналістами про свою кар’єру, в процесі розмовив зізнавшись, що є дуже самокритичним, тому участь у фільмі Метта Рівза – велике досягнення для нього.

Немає більш суворого критика для мене, ніж я сам, тому мені ні про що більше не варто турбуватися,
– ствердив Паттінсон.

Після чого заявив, що в разі провалу фільму "Бетмен" він кардинально змінить жанр і зніметься у артхаусному порно. Нагадаємо, прем'єра фільму з Паттінсоном у ролі Бетмена запланована на 24 червня 2021 року. 

Чому болять груди у жінок: основні причини
сьогодні
7811
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
23 грудня 20:00 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 5358
23 грудня 19:25 Як доглядати за шкірою обличчя в літаку: підказки дерматолога
Юлія Девда 311
23 грудня 15:22 "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" – фінал 42-річної історії
Юлія Ліпенцева 586
23 грудня 13:30 "Шлюбна історія": як Кайло Рен і Чорна Вдова сина ділили
Юлія Ліпенцева 729
23 грудня 12:05 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 36581
Новини
Більше новин
Залиште відгук