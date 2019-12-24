Роберт Паттінсон заявив, що піде в порно, якщо "Бетмен" провалиться в прокаті

Як відомо, у наступному фільмі про Бетмена, який вийде у 2021 році, Роберт Паттінсон зіграє головного героя. Однак голлівудський актор неодноразово коментував фільм, чим давав зрозуміти, що він готовий до поразки у виконанні цієї ролі.

Кілька тижнів тому Роберт Паттінон заявив, що він надто нудний і гадає, що фанати не будуть такими активними до його персони, як після прем'єри "Сутінок".

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Однак своєю заявою для видання The Guardian зірка Голлівуду просто приголомшив. Він поспілкувався з журналістами про свою кар’єру, в процесі розмовив зізнавшись, що є дуже самокритичним, тому участь у фільмі Метта Рівза – велике досягнення для нього.

Немає більш суворого критика для мене, ніж я сам, тому мені ні про що більше не варто турбуватися,

– ствердив Паттінсон.

Після чого заявив, що в разі провалу фільму "Бетмен" він кардинально змінить жанр і зніметься у артхаусному порно. Нагадаємо, прем'єра фільму з Паттінсоном у ролі Бетмена запланована на 24 червня 2021 року.