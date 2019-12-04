Роберта де Ніро розкритикували за сцену в фільмі "Ірландець", де він "б'є повітря": подробиці

Такий очікуваний та нашумілий фільм "Ірландець", над яким працював Мартін Скорсезе, отримав безжальну критику. Фанати в мережі обурюються через нереалістично показані сцени з Робертом де Ніро.

Наприкінці листопада кримінальна драма "Ірландець", режисером якої виступив культовий кінотворець Мартін Скорсезе, вийшла на стрімінговому сервіс Netflix. Вона стала однією з найдорожчих для кіноресурсу. На її виробництво витратили близько 150 мільйонів доларів. Однак навіть такий престижний бюджет не забезпечив картині відмінних відгуків.

Більше про фільм: Аль Пачіно і Роберт де Ніро в новому трейлері до фільму "Ірландець": захопливе відео

У соціальній мережі Twitter глядачі висловили своє незадоволення певними сценами з Робертом де Ніро. За словами фанатів, творці змогли омолодити акторів за допомогою спецефектів, однак на дублерах все-таки зекономили. Чимало користувачів твітера звернули увагу на сцену на 28 хвилині, де головний герой нібито б'є продавця магазину ногами, однак насправді махає ногами повз нього. Неідеальні кадри з фільму можна побачити неозброєним оком, як заявили фанати.

THE IRISHMAN has made me believe, for the first time in my life, that I could finally take Robert De Niro in a fight pic.twitter.com/M1zOiTPxmz — Ƭonỿ! Ƭoni! Ƭoné! Stark (@StarkTTT) November 30, 2019

I finally finished The Irishman. Good movie I enjoyed it. Stupidly long though, and unfortunately this fight scene happened 30 minutes into the movie and I spent the remaining 3 hours thinking about how absolutely ATROCIOUS it is. pic.twitter.com/9MblcwZ6z1 — KFC (@KFCBarstool) November 29, 2019