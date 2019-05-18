Фентезійна сага "Гра престолів" спричинила справжній фурор у кінематографі, адже на основі неї було створено чимало пісень, арт-проектів і моду на середньовічні костюми. Але продюсери, напевне, не очікували, що через фінал серіалу на роботу в понеділок не вийде близько 11 мільйонів фанатів.

Згідно з новим опитуванням аналітичного центру The Workforce Institute Kronos, близько 10,7 мільйона американців не підуть на роботу на наступний ранок. А все тому, що в неділю, 19 травня, о 21:00 вийде фінальна серія всієї історії "Гри престолів".

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В опитуванні взяли участь 1090 американців, 22% з яких або ж планують взяти відгул на наступний день, або повідомити про те, що захворіли. Цифру, яка залишилась в числі опитуваних, експерти перевели на загальну кількість зайнятих повнолітніх американців і отримали цифру у 10,7 мільйона осіб. Що цікаво, ті американці, які працюють в недільний вечір і є фанатами "Гри престолів", теж планують "злиняти" з роботи або працювати віддалено. Відсоток таких складає 5,8%.

Правда це чи ні, але останню серію в Україні кіномани зможуть побачити першими о 4:00. Її зможуть побачити всі, хто матиме доступ до одного з двох відеосервісів – OLL. TV або MEGOGO, адже саме вони надають доступ глядачам до продукції HBO. 13 травня в мережі з'явився трейлер останньої, шостої серії серіалу, а через кілька днів – і два промо-кадри. Таємницю фіналу творці стрічки зберігають в суворій конфіденційності.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Серіал містить всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.