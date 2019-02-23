Рок-гурт Queen виступить на церемонії Оскар-2019

Легендарний британський гурт Queen з американським співаком Адамом Ламбертом виступлять на 91-й церемонії вручення нагород премії Оскар.

Цього року одна з найочікуваніших кінопремій року Оскар відбудеться без ведучого, однак її обіцяють зробити не менш цікавою, ніж у попередні роки.

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Одним з сюрпризом на церемонії буде виступ гурту Queen. Про це повідомила Американська академія кіномистецтва у Twitter розмістила.

"Це насправді чи лише фантазія? Вітаємо гурт Queen і Адама Ламберта", – йдеться у публікації.

Церемонія Оскар прогримить 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Крім того, через обмежений час трансляції премії (3 години), чотирьох лауреатів премій не покажуть по телебаченню, оскільки їх нагороджуватимуть в час рекламних пауз.