Роналду встановив новий рекорд по кількості підписників в Іnstagram

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Нападник італійського футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду зібрав рекордну кількість підписників у своєму Instagram.

На його сторінку підписано 150 мільйонів шанувальників.

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33-річний Роналду – перша людина на планеті, соцмережа якого має стільки фолловерів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitamina D ‍♂️

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Серед лідерів по кількості підписників є і Селена Гомес – американська співачка. Її Instagram зібрав 144,5 мільйона підписників.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Also so stoked I got to show you a sneak peak at my @coach bag I designed

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

141 мільйон шанувальників на сторінці у ще одної відомої американської співачки та акторки Аріани Гранде.

Щодо футболістів, то другу сходинку після Роналду посідає Неймар з французького "ПСЖ". На його акаунт підписано 109 мільйонів людей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O seu foco é a sua realidade

Допис, поширений EneJota neymarjr (@neymarjr)

Третє місце гідно посів Ліонель Мессі, його Instagram зібрав 105 мільйонів шанувальників.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se viene algo grande... @OTRO #OTROisComing Something big is on its way... @OTRO #OTROisComing

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

 

Теги: LifeStyle Спорт Кріштіану Роналду Instagram
Джерело: Lifestyle
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