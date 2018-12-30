Роналду встановив новий рекорд по кількості підписників в Іnstagram

Нападник італійського футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду зібрав рекордну кількість підписників у своєму Instagram.

На його сторінку підписано 150 мільйонів шанувальників.

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33-річний Роналду – перша людина на планеті, соцмережа якого має стільки фолловерів.

Серед лідерів по кількості підписників є і Селена Гомес – американська співачка. Її Instagram зібрав 144,5 мільйона підписників.

141 мільйон шанувальників на сторінці у ще одної відомої американської співачки та акторки Аріани Гранде.

Щодо футболістів, то другу сходинку після Роналду посідає Неймар з французького "ПСЖ". На його акаунт підписано 109 мільйонів людей.

Третє місце гідно посів Ліонель Мессі, його Instagram зібрав 105 мільйонів шанувальників.