Російський співак Валерій Сюткін після заяв про "блискучу" анексію Криму виступить в Україні

Виступ колишнього соліста рок-гурту "Браво" запланований на 27 квітня в столичному "Палаці Україна". Співак активно підтримував російську анексію Криму та назвав її "відновленням історичної справедливості". Зауважимо, що вдруге за останній час організаторами концерту російських виконавців зі скандальною репутацією є одна й та ж компанія.

Згідно з анонсом, у квітні до України з концертом прибуде російський співак Валерій Сюткін, який за на початку 90-х входив до складу рок-гурту "Браво". Його виступ заплановано в одному з найбільших концертних майданчиків – "Палаці Україна".

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Виконавець вважає відокремлення Криму від Росії історичною помилкою, а його анексію – "блискучою" операцією Володимира Путіна.

Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво і історична справедливість, напевно, відновлена,

– заявив Валерій Сюткін в інтерв'ю Дмитру Гордону 2014 року.

Згодом співак запевнив, що не має жодного бажання провокувати розбрат своїми виступами. Саме тому він на певний час відмовився від гучної концертної діяльності, та переконував, що всі його найближчі виступи будуть приватними. Судячи з усього, тепер Валерій Сюткін змінив свою позицію.





Скандальний Валерій Сюткін виступить в Києві / PalaceUkraine

Нагадаємо, що російський та радянський артист Олександр Сєров також планує дати концерт у Києві. Він залюбки виступив перед жителями окупованого Криму у 2017 році. Після цього в одному з інтерв’ю чоловік заявив, що Служба безпеки України заборонила йому в'їзд до держави.

Варто зазначити, що організаторами обох концертів стала організація ТОВ "Кронас Бізнес – Груп", яка займається проведенням різноманітних розваг впродовж восьми років.