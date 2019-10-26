Роздягнутися на Геловін: які провокаційні образи готують зірки на костюмовані вечірки у 2019

До святкування Геловіна залишилося декілька днів! На Заході знаменитості вже починають готувати "моторошні" образи та відвідувати вечірки. Однак цього року більшість зірок вбирається на костюмовані вечірки у мінімум одягу, щоб найбільше підкреслити саме сексуальність.

Геловін-2019 святкуватимуть у світі в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Колись в давнину кельти одягалися в найжахливіші костюми, щоб відлякувати духів померлих людей, які, на їхню думку, жили у тваринах цілий рік з моменту смерті.

Читайте також: Куди піти у Києві на Геловін: афіша заходів

Сучасний Геловін дещо відрізняється. Люди, які відзначають це свято, одягають ефектні костюми: страшні або кумедні, та розважаються з друзями, влаштовують фотосесії і лякають перехожих.

Оскільки цього року моторошне свято випадає в ніч з четверга на п'ятницю, вечірки та святкування проходять за декілька днів на вихідних (25-27 жовтня).

Чимало знаменитостей вже мали змогу похизуватися своїми костюмами. Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас підбірку найспокусливіших виходів селебрітіз у світ.

Геловін-2019: які зірки оголилися на костюмованих вечірках:



Акторка Лаверна Кокс / GC Images



Лотті Мосс / GC Images



Блогерка Кейтлін Картер / Getty Images



Демі Роуз / KPPICTURES.CO.UK



Періс Гілтон / Getty Images