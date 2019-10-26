Роздягнутися на Геловін: які провокаційні образи готують зірки на костюмовані вечірки у 2019

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Періс Гілтон
Періс Гілтон / www.gettyimages.com

До святкування Геловіна залишилося декілька днів! На Заході знаменитості вже починають готувати "моторошні" образи та відвідувати вечірки. Однак цього року більшість зірок вбирається на костюмовані вечірки у мінімум одягу, щоб найбільше підкреслити саме сексуальність.

Геловін-2019 святкуватимуть у світі в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Колись в давнину кельти одягалися в найжахливіші костюми, щоб відлякувати духів померлих людей, які, на їхню думку, жили у тваринах цілий рік з моменту смерті. 

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Сучасний Геловін дещо відрізняється. Люди, які відзначають це свято, одягають ефектні костюми: страшні або кумедні, та розважаються з друзями, влаштовують фотосесії і лякають перехожих. 

Оскільки цього року моторошне свято випадає в ніч з четверга на п'ятницю, вечірки та святкування проходять за декілька днів на вихідних (25-27 жовтня).

Чимало знаменитостей вже мали змогу похизуватися своїми костюмами. Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас підбірку найспокусливіших виходів селебрітіз у світ.

Геловін-2019: які зірки оголилися на костюмованих вечірках:


Акторка Лаверна Кокс / GC Images


Лотті Мосс / GC Images


Блогерка Кейтлін Картер / Getty Images


Демі Роуз / KPPICTURES.CO.UK


Періс Гілтон / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Геловін Еротика Періс Гілтон
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