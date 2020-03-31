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Розі Гантінгтон-Вайтлі оголила груди: звабливе фото

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Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму

Американська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі вирішила поділитися зі своїми підписниками не лише щоденними модними аутфітами, але й показати образ у дзеркалі без верхнього одягу.

Так, 32-річна знаменитість поділилася звабливим фото без білизни, прикриваючи рукою оголені груди.

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Нещодавно модель знялася у сексуальній зйомці для французького журналу Madame Figaro. У новий випуск, який вийшов у березні, увійшли гарячі кадри, на яких модель позує топлес. Тож, ймовірно, така зйомка сподобалася моделі, адже вона вже встигла приєднатися до тих моделей, які часто розважають своїх підписників еротичними фото.

Британська манекенниця вирішила прикрасити свій оголений аутфіт золотим годинником, браслетами та ланцюгами. Звабливий образ доповнили звичайні спортивні штани.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sweats ? @_lestien #ad

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

Модель дбає за своєю фігурою, тож можемо побачити її ідеальне тіло. Фото вже встигло зібрати тисячі вподобань та коментарів.

Нещодавно модель показала своє домашнє фото у сорочці без білизни, закликаючи відповідним тегом залишатися вдома під час карантину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#stayathome

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Розі Гантінгтон-Вайтлі
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