Розкіш, блиск і сміливі декольте: як виглядали зірки на червоній доріжці Governors Awards 2019
У неділю, 27 жовтня, у Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премій Американської академії кінематографічних мистецтв Governors Awards, яку називають репетицією Оскара.
На церемонію завітало чимало знаменитостей з А-списку: Сірша Ронан, Дженніфер Лопес, Реджіна Кінг, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон, Дакота Джонсон та інші.
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Акторки для виходу на червону доріжку підготували розкішні вечірні вбрання. Дехто, як легендарна італійка Софі Лорен, Ренне Зелвегер та Ідіна Мензел, обрали чорні вбрання. Найспокусливіше виглядала Олівія Вайлд у червоній блискучій сукні Ralph Lauren з дуже глибоким декольте.
Зірка хорор-фільму "Ми" Люпіта Ніонго з'явилася у романтичному платті з квітковим принтом, а Джей Ло приголомшила вибором жовтого "аутфіту" із золотим переливом від Reem Acra.
Найефектніші виходи на Governors Awards 2019: дивіться фото
Олівія Вайлд на Governors Awards 2019 / Getty Images
Дуже ефектно виглядала акторка з фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон у сукні Brandon Maxwell, що складалася з топу і об'ємної спідниці.
Дакота Джонсон на Governors Awards 2019 / Getty Images
Шарліз Терон для виходу у світ обрала чорно-білу сукню Tom Ford.
Шарліз Терон на Governors Awards 2019 / Getty Images
Не пропустила Governors Awards 2019 і легендарна Софі Лорен, яка вийшла на червону доріжку у довгій чорній сукні, прикрасах та з ідеальним макіяжем.
Софі Лорен на Governors Awards 2019 / Getty Images
Реджіна Кінг на Governors Awards 2019 / Getty Images
Скарлетт Йоханссон на Governors Awards 2019 / Getty Images
Сірша Роман прийшла на захід у чорно-білому комбінезоні Emilia Wickstead і туфлях від Giuseppe Zanotti. Найцікавіше виглядали макіяж акторки з гліттером і зачіска із вплетеними золотими нитками.
Сірша Ронан на Governors Awards 2019 / Getty Images
Ренне Зелвегер на Governors Awards 2019 / Getty Images
Ідіна Мензел на Governors Awards 2019 / Getty Images
Люпіта Ніонго на Governors Awards 2019 / Getty Images
Гугу Мбата-Роу на Governors Awards 2019 / Getty Images
Дженніфер Лопес на Governors Awards 2019 / Getty Images
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