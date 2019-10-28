Розкіш, блиск і сміливі декольте: як виглядали зірки на червоній доріжці Governors Awards 2019

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Скарлетт Йоханссон на Governors Awards 2019
Скарлетт Йоханссон на Governors Awards 2019 / www.gettyimages.com

У неділю, 27 жовтня, у Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премій Американської академії кінематографічних мистецтв Governors Awards, яку називають репетицією Оскара.

На церемонію завітало чимало знаменитостей з А-списку: Сірша Ронан, Дженніфер Лопес, Реджіна Кінг, Шарліз Терон, Скарлетт Йоханссон, Дакота Джонсон та інші.

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Акторки для виходу на червону доріжку підготували розкішні вечірні вбрання. Дехто, як легендарна італійка Софі Лорен, Ренне Зелвегер та Ідіна Мензел, обрали чорні вбрання. Найспокусливіше виглядала Олівія Вайлд у червоній блискучій сукні Ralph Lauren з дуже глибоким декольте.

Зірка хорор-фільму "Ми" Люпіта Ніонго з'явилася у романтичному платті з квітковим принтом, а Джей Ло приголомшила вибором жовтого "аутфіту" із золотим переливом від Reem Acra. 

Найефектніші виходи на Governors Awards 2019: дивіться фото


Олівія Вайлд на Governors Awards 2019 / Getty Images

Дуже ефектно виглядала акторка з фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон у сукні Brandon Maxwell, що складалася з топу і об'ємної спідниці.


Дакота Джонсон на Governors Awards 2019 / Getty Images

Шарліз Терон для виходу у світ обрала чорно-білу сукню Tom Ford.


Шарліз Терон на Governors Awards 2019 / Getty Images

Не пропустила Governors Awards 2019 і легендарна Софі Лорен, яка вийшла на червону доріжку у довгій чорній сукні, прикрасах та з ідеальним макіяжем.


Софі Лорен на Governors Awards 2019 / Getty Images


Реджіна Кінг на Governors Awards 2019 / Getty Images


Скарлетт Йоханссон на Governors Awards 2019 / Getty Images

Сірша Роман прийшла на захід у чорно-білому комбінезоні Emilia Wickstead і туфлях від Giuseppe Zanotti. Найцікавіше виглядали макіяж акторки з гліттером і зачіска із вплетеними золотими нитками. 


Сірша Ронан на Governors Awards 2019 / Getty Images


Ренне Зелвегер на Governors Awards 2019 / Getty Images


Ідіна Мензел на Governors Awards 2019 / Getty Images


Люпіта Ніонго на Governors Awards 2019 / Getty Images


Гугу Мбата-Роу на Governors Awards 2019 / Getty Images


Дженніфер Лопес на Governors Awards 2019 / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Голлівуд Дженніфер Лопес Шарліз Терон
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