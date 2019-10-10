Розкіш і сяйво: Анджеліна Джолі в неймовірній сукні прийшла на прем'єру "Чаклунки 2"

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Getty Images

Зірка голлівудського кіно Анджеліна Джолі продовжує промотур популярними містами разом з прем'єрною стрічкою "Чаклунка: Повелителька темряви". Для появи на дебютному показі фільму в Лондоні вона обрала блискучу в прямому та переносному значенні сукню.

У багатьох містах світу фанати Анджеліни Джолі вже встигли оцінити її роботу у другій частині популярного фентезійного фільму "Чаклунка". Однак лондонські прхиильники мали змогу лише вчора, 9 жовтня, насолодитися прем'єрним показом "Малефісенти 2" і водночас присутністю улюбленої голлівудської діви.

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Для появи на червоній доріжці кінопалцу у Лондоні Анджеліна Джолі обрала по-королівському розкішну сукню від Ralph & Russo, яку дизайнери створили спеціально для неї по індивідуальному замовленню.

Довгий шлейф з тюлю та шифону приголомшливо тягнувся позаду акторки, створюючи акторці справжній образ харизматичної чаклунки. Сукня була оздоблена паєтками, намистинами та павуками з каміння Swarovski. Таке вбрання неабияк підкреслило ніжність 44-річної Анджеліни Джолі. Проте, аби не перенаситити її образ розкішшю, стилісти підібрали для неї легкий макіяж та акуратно підібрану зачіску. Сама ж Джолі вирішила прикрасити вуха довгастими діамантовими сережками і кільцями на руках. 

Варто додати, що на прем'єрі у Лондоні зіркову матусю вкотре прилетіли підтримати її діти, а саме Шайло, Захара, Пакс і Вів'єн. Кожен з її нащадків відрізнявся своїм стилем і лише 14-річна Захара також обрала сукню від того ж бренду, що її мама.

Анджеліна ДЖолі
Анджеліна Джолі / Getty Images 

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / Getty Images 

Джолі
Анджеліна Джолі / Getty Images

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Стиль і мода Анджеліна Джолі
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