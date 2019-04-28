Розкішна Белла Хадід знялася для серії Vogue Beauty: ефектні фото

Попри те, що Беллі Хадід всього 22 роки, кількість її зйомок для обкладинок популярних глянців перерахувати буде неможливо. Так, чергова фотосесія моделі для журналу відбулася днями і стала однією з найбільш особливих.

Знаменита американська модель часто позує перед камерами найкращих фешн-фотографів у вбраннях від люксових брендів для обкладинок журналів. І це не дивно. Адже з такою фігурою, як у Белли гріх приховувати її за рамками фото.

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Проте напередодні модель здивувала своїх шанувальників, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram знімки з фотосесії для японського Vogue Beauty.

На яскравих світлинах Белла Хадід постала з яскравими макіяжами, демонструючи тіні для повік, рум'яна, помади для губ та інші косметичні засоби від Dior.



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid