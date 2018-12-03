Розкішна Марго Роббі стала зіркою гламурного глянцю та зізналась, чому не хоче мати дітей

Австралійська кіноактриса Марго Роббі сьогодні є однією з найуспішніших зірок Голлівуду. Вона не лише взяла участь у кількох відомих стрічках, а й була номінована на премію "Оскар-2018". Її запросили взяти участь у фотосесії для грудневого випуску видання Porter Magazine.

Про це повідомляють на сайті видання.

28-річна зірка "Загону самогубців" та "Я, Тоня" знялась в об’єктиві українського фотографа фотографа Олени Ємчук. Для зйомки Марго Роббі приміряла декілька стильних образів з весняно-літніх колекцій відомих брендів JENNIFER FISHER, ERES, KOSÅS, ALTUZARRA та інших. Зірка позувала на території розкішного маєтку та демонструвала свої стрункі форми.

Читайте також: Марго Роббі у вишуканій сукні Chanel підкорює Голлівуд



Марго Роббі для Porter Magazine



Марго Роббі для Porter Magazine

У відвертому інтерв’ю Марго також зізналась, що перебуваючи у шлюбі з кінорежисером Томом Акерлі вона не задумується про дітей. Адже в найближчому майбутньому поки що заводити їх з чоловіком не планує.

Ні. Сто відсотків не готові. Три дні тому мій чоловік зупинився біля притулку для собак і у нас несподівано з'явилося щеня пітбуля. У нас вже є собака, їй два роки, і вона веде себе, як маленька дитина, через неї я не спала останні три ночі! Я запропонувала чоловікові залишити цуценя у нас на кілька тижнів, але він наполягає на тому, щоб він залишився з нами назавжди. Це шокувало мене, і я чітко зрозуміла, що ми поки не можемо мати дітей, адже я не можу впоратися з двома собаками, не кажучи вже про дітей!,

– щиро розповіла кіноактриса.



Марго Роббі для Porter Magazine

Вона додала, що їй подобається бути в статусі дружини, адже її життя стало набагато цікавішим і вона відчуває відповідальність за це неабияку відповідальність. Водночас Роббі додала, що все ж бачить своє майбутнє в оточенні дітей, але це точно буде не в найближчий час.

"Звичайно, я бачу своє ідеальне майбутнє з дітьми. Років через 30 я хочу сидіти за великим різдвяним столом зі своїми діточками. Але не зараз. В цьому я впевнена на всі сто відсотків", – додала вона.



Марго Роббі для Porter Magazine



Марго Роббі для Porter Magazine



Марго Роббі для Porter Magazine

Нагадаємо, що Марго Роббі і Том Акерлі таємно одружилися в грудні 2016 року. Пара зустрічалась з 2013 року. У січні 2018 року стало відомо, що режисер приревнував свою дружину до знаменитого голлівудського ловеласа Леонардо Ді Капріо. У 2014 році Марго та Леонардо брали участь у зйомках фільму "Вовк з Уолл-стріт", а вже у 2019 році з'являться разом у фільмі Квентіна Тарантіно, назву якого поки що не розголошують.