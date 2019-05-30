Розкішна Розі Хантінгтон-Уайтлі знялася у сексуальній кампанії

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Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

32-річна американська модель не припиняє презентувати нові колаборації зі знаменитими брендами. Днями Розі Хантінгтон-Уайтлі опублікувала серію звабливих фото у спідній білизні.

Знаменита "ангел" Victoria's Secret володіє неабиякою харизмою та ідеальним тілом. Як наслідок старанної праці над собою, вона часто тішить новими колабораціями з білизняними брендами. Нова серію знімків у спідньому вбранні Розі Хантінгтон-Уайтлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Через сумнівну якісь світлин можна зрозуміти, що це лише частинка бекстейджу, а основну частину фото модель притримує на "десерт". На оприлюднених знімках білявка позує у темній білизні, сидячи та лежачи на підлозі поруч з рожевим диваном. Бюстгальтер і трусики оздоблені вставками з мережива, а крихітні розміри звабливого набору лише підкреслюють красиві форми 32-річної моделі.

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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