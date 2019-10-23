Розкішне вбрання та конфуз: Емілія Кларк відвідала кінопрем'єру

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Емілія Кларк на червоній доріжці
Емілія Кларк на червоній доріжці / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Емілія Кларк опинилась у центрі новин західних ЗМІ. Все тому, що 23 жовтня зірка серіалу "Гра престолів" святкує день народження. Однак не тільки свято привернуло увагу журналістів, але й ефектний вихід на кінопрем'єрі, де стався невеличкий конфуз.

Публічний вихід голлівудська красуня здійснила у переддень 33-річчя. Емілія Кларк прийшла на презентацію романтичного фільму "Останнє Різдво" (Last Christmas), де вона зіграла одну з головних ролей. Кіноподія привернула чималу увагу ЗМІ, адже акторка підібрала розкішне вбрання у стилі свого персонажа.

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Перед камерою Емілія Кларк постала у блакитному костюмі, який складався зі спідниці та кофти з відкритими плечима. Елегантний образ знаменитість доповнила взуттям на підборах і тонким поясом, який є трендом сезону. На фоні зимового постера з блакитними кольорами акторка виглядала дуже ефектно.

Емілія Кларк на прем'єрі фільму
Емілія Кларк на прем'єрі фільму "Останнє Різдво" / Getty Images

Та не обійшлось без конфузів. На одному з фото репортери помітили, що макіяж Емілії Кларк був не ідеальним. Від спалахів камер можна було помітити білі плями від косметики.  

Емілія Кларк
Емілія Кларк / Getty Images

Що відомо про фільм "Останнє Різдво"? 

Різдвяна комедія зможе розсмішити навіть тих людей, які не в захваті від різдвяно-новорічної метушні, переконують творці фільму. За сюжетом, головна героїня Кейт погодилась працювати ельфом у магазині подарунків. І це було неправильне рішення дівчини: вона перебуває в депресивному стані та полюбляє розраджувати себе алкоголем. Випадково Кейт, яку зіграла Емілія Кларк, зустрічає хлопця. Спілкування з ним настільки ідеальне, що вона не вірить, що це все відбувається з нею. 

Цікаво, що назву романтичної кінострічки запозичили з однойменної пісні Джорджа Майкла. Крім цієї композиції, у фільмі "Останнє Різдво" можна буде почути й інші знамениті треки артиста. Прем'єра кінострічки в Україні запланована на 19 грудня 2019 року. 

"Останнє Різдво": дивіться відео трейлеру

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд
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