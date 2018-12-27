Розлучення Ані Лорак: брат співачки прокоментував розпад шлюбу

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Розлучення Ані Лорак та Мурата Налчаджіоглу
Розлучення Ані Лорак та Мурата Налчаджіоглу / Instagram / @anilorak

В останній день січня Ані Лорак офіційно розлучилась з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Брат артистки, Ігор Куєк, вирішив поділитись деталями особистого життя зіркової родички.

Як чоловік повідомив ТСН, Ані Лорак дорожила своїм шлюбом, однак все менше і менше переймається через розлучення. Минуло досить багато часу, відколи вона з Муратом Налчаджіоглу бачилась, тому пік її душевних переживань вже в минулому. 

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Вона берегла шлюб до останнього, намагалася його тримати до останнього... Думаю, що основне переживання, криза в минулому. Це вже залишки. Вона вже пережила самий пік, це вже така, більш формальна ситуація,
– розповів Ігор Куєк. 

Ймовірною причиною остаточного розриву між Ані Лорак та Муратом Налчаджіоглу родич зірки називає роботу. Бізнесмен повинен був працювати у Києві, а от артистка обрала Росію. Відтак пара тривалий час не бачилась, що загострювало їх стосунки. Родичі Ані Лорак сподівались, що подружжя все ж оселиться в одній країні, але цього так і не сталось. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

За словами Ігоря Куєка, пара вже вирішила питання про опіку над єдиною донькою Софією. дівчинка буде жити із зірковою мамою. Водночас Ані Лорак не має наміру перешкоджати дитині бачитись чи спілкуватись з Муратом Налчаджіоглу. 

"За всіма міжнародними законами, вона залишається з мамою. Без усіляких "але"... Тут уже логічно, що вона мама, вона її виховує, має можливість дати все, що їй потрібно для розвитку та виховання... У неї немає якоїсь злості. Навпаки вона рада, що Мурат спілкується з донькою, виявляє таке бажання", – зазначив Ігор Куєк.

Окрім цього, родич Ані Лорак додав, що всі судові питання пара намагається вирішити мирним способом. Ігор Куєк переконаний: навіть питання про спільне майно не буде приводом для чвар. А от на питання, чи намагалась пара помиритись, чоловік заявив: "Мурат хотів щось змінити на тому етапі, коли це було неможливо".

Що відомо про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу?
Вкінці липня 2018 року чоловіка Ані Лорак підловили на зраді. Мурат Налчаджіоглу відпочивав у компанії Яни Бєлявської, проявляючи ніжність до дівчини. Відтоді стосунки подружжя різко похитнулись. А на початку грудня стало відомо, що Ані Лорак офіційно подала документи на розлучення. Шевченківський суд Києва розглянув звернення співачки та 31 січня 2019 року розлучив пару. 

У коментарі журналістам про причини розлучення Ані Лорак заявила, що їй набридло бути жертвою

Теги: Музика Зіркові розлучення Ані Лорак LifeStyle
Джерело: Lifestyle
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