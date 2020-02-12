Розлучення онука Єлизавети ІІ Пітера Філіпса: нові подробиці

Королівська сім'я вкотре потерпає від скандалу. Вчора, 11 лютого, стало відомо про те, що у монаршій родині відбудеться чергове розлучення.

Син принцеси Анни Пітер Філіпс, який є найстаршим онуком ЇЇ Величності, розлучається з дружиною Отем Келлі після 12 років шлюбу. Цю інформацію підтвердив Букінгемський палац в офіційній заяві.

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Королівська сім'я засмутилася, дізнавшись про те, що Пітер та Отем збираються розлучитися. Проте Єлизавета ІІ підтримала пару у бажанні спільно виховувати дітей.

Минулого року, після того як Її Величність і члени обох сімей були проінформовані, Пітер і Отем спільно домовилися розлучитися. Вони прийшли до висновку, що це був найкращий курс дій для їхніх двох дітей і тривалої дружби. Рішення про розлучення і спільне вихованні дітей було ухвалено після багатьох місяців дискусій і, хоча воно і сумне, є полюбовним. Головним пріоритетом пари є благополуччя їхніх дітей – дочок Савани і Айли,

– сказано в заяві.

Королівське подружжя просить ЗМІ не втручатися в їх особисте життя, оскільки зараз ім потрібен час для того, щоб звикнути до змін, які відбулися.



Пітер Філіпс з дружиною та дітьми / Фото: Getty Images