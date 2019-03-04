Розстібнута сорочка на голе тіло: 53-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії

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Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд / www.net-a-porter.com

Знаменита американська супермодель продовжує тішити шанувальників стильними фотосесіями і яскравими кадрами. Так, 53-річна Сінді Кроуфорд знялася для обкладинки популярного глянцю, позувавши перед камерою у відвертих вбраннях.

Сінді Кроуфорд, яка більш знаменита як топ-модель 90-х, доводить всьому світу, що з роками жінка лише гарнішає. Хоча у своєму новому інтерв'ю для глянцю Porter вона зізналася, що зараз сумує за молодістю і шкодує, що не ходила голою весь час, оскільки бачить як змінюється її тіло.

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Так, для обкладинки журналу супермодель знялася у провокативних образах, назвавши це "даниною самій собі". Вона позувала перед камерою фешн-фотографа Zoey Grossman у розстібнутій сорочці, яку одягнула на голе тіло, в майці, яка сексуально обтискала її груди, та інших сексуальних вбраннях.

Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд / Журнал Porter 

Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд / Журнал Porter

Сінді Кройуфорд
Сінді Кроуфорд / Журнал Porter

Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд / Журнал Porter

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Еротика Сінді Кроуфорд
Джерело: LifeStyle 24
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