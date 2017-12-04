Розтяжки на тілі: як новий флешмоб у мережі пропагує любов до себе

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Розтяжки на тілі: як новий флешмоб у мережі пропагує любов до себе

Розтяжки можуть з'явитися на тілі будь-якої жінки, яка може різко набрати і скинути вагу та від інших причин. Все більше моделей та дизайнерів заявляють про те, що це нормальне явище і його не потрібно приховувати за допомогою фільтрів на фото тощо.

Так, пакистанська художниця Сара Шакель, яка прикрашає фотографії блискучим розсипом, створила у соціальній мережі Instagram сторінку, яка називається Glitterstretchmarks.

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Акаунт перетворився на соціальний проект, який має на меті допомогти жінкам полюбити себе і не соромитися свого тіла.

Після запуску сторінки у мережі стає популярним хештег #glitterstretchmarks, під яким інші дівчата також прикрашають своє тіло блискітками і показують це у мережі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Le Forillon (@leforillon)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sara Shakeel (@sarashakeel)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SONNY TURNER (@sonnyturner___)

 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Краса
Джерело: LifeStyle 24
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