Дружба животных и людей: снимки, которые прославили африканского фотографа на весь мир

Фотографии фотографа из Уганды Джона Дрисдейла одновременно и трогательные, и остроумные. На них жизнь животных отражается в очень неожиданных ситуациях, но всегда положительно. Именно снимки с четвероногими и прославили художника. Хотя начинал он с фотографирования королевских особ.

Дрисдейл переехал в Великобританию в 20 лет. Все планировалось, как обычный визит к родственникам, но обернулось настоящей удачей для молодого фотографа, который грезил профессиональным фото. Его пригласили на учебу в престижный Гилфордский художественный колледж, пишет Cameralabs.

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После двух лет в Гилфорде ему повезло еще раз. Первая "стационарная" работа, которую получил Дрисдейл, был легендарный Vogue. А первая задача – помогать Сесилу Битону фотографировать королевскую семью в Букингемском дворце.

Студия Vogue (в Лондоне – 24 канал) принимала Сесила Битона, Нормана Паркинсона и многих других замечательных людей. Для меня это была отличная возможность еще и потому, что после войны достать цветную пленку было немыслимо, а у Vogue был неограниченный доступ к цветной фотопленке из США,

– вспоминал художник.

Фотограф взялся за фоторепортажи, рекламную и промышленную съемку. Его работы разлетались мировыми медиа, появлялись на плакатах, книгах, листовках и тому подобное. Удалось получить и множество профессиональных наград, в частности British Press Pictures of the Year и World Press Photo.

Несмотря на все достижения, Дрисдейл запомнился широкой публике фотографиями животных и детей. Он мастерски выхватывал такие кадры с реальных жизненных ситуаций, которые цепляли своей искренностью и хорошими насмешками относительно ракурсов.



Фото Джона Дрисдейла



Фото Джона Дрисдейла

"Дети и животные очень быстро теряют ко всему интерес, поэтому необходимо получить все, что можно, с молниеносной скоростью. У меня всегда было несколько камер, заряженных пленкой и с настроенными объективами, чтобы, если одна закончится, я мог сразу переключиться на другую. Я не раз работал с помощниками, которые прекрасно могли обращаться как с животными, так и с детьми. Однако в следующий раз это могло происходить совсем иначе: все складывалось быстро и бесконтрольно. В целом, большая доля везения", – объяснял свой успех Дрисдейл.



Фото Джона Дрисдейла



Фото Джона Дрисдейла



Фото Джона Дрисдейла



Фото Джона Дрисдейла



Фото Джона Дрисдейла



Фото Джона Дрисдейла



Фото Джона Дрисдейла

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