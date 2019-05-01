"Фантастические твари и где они обитают 3": названа дата выхода киноленты

Представители кинокомпании Warner Bros. официально заявили, что запланировали съемки третьей части фильма "Фантастические звери и где их искать". Его премьера запланирована на 2021 год.

Как сообщает CNN, режиссером киноленты выступит Дэвид Йейтс. Съемки фильма "Фантастические твари-3" запланированы на весну 2020 года. Поэтому ожидаемая премьера состоится 12 ноября 2021 года. Такая отсрочка, по словам представителя Warner Bros. Тебе Эммериха, пойдет на пользу киноленте.

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Мы уверены в успехе "Фантастических тварей" и верим, что перенос даты релиза даст создателям картины необходимое время, чтобы они смогли приложить все свое мастерство и снять фильм, который понравится всем фанатам,

– рассказал Тоби Эммерих.

Известно, что "Фантастические твари и где они обитают 3" станет продолжением популярной франшизы, которая впервые появилась на телеэкранах в 2016 году. Еще в начале запуска проекта в Warner Bros. объявили, что это будет трилогия, поэтому в конце 2021-го зрители смогут увидеть заключительную часть фильма.

Пока сюжет новой киноленты остается в секрете. Однако киноманы уже ожидают феерического зрелища, ведь сценарий напишет создатель "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. В центре событий останется Ньютон Скамандер, который является автором учебника о фантастических тварях. Поэтому на работников Министерства магии будут ждать новые приключения.

Смотрите трейлер ко второй части фильма "Фантастические твари" (видео):