Ким Кардашян появилась на своей первой обложке американского Vogue: роскошные фото

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Ким Кардашян для Vogue
Ким Кардашян для Vogue / www.vogue.com

Светская львица Ким Кардашян в своей жизни уже снялась для многих глянцев, однако на днях сбылось ее одно из самых заветных желаний – она стала лицом майского выпуска Vogue US.

Своим достижением 38-летняя Ким поделилась в Instagram.

Я так давно мечтала об этом моменте, много говорила, что он никогда не наступит. Никакими словами не выразить, насколько это большая честь для меня – украсить мою первую сольную обложку Vogue в США. Я помню, как маленькой девочкой ежемесячно листала издание моей мамы и мечтала в один прекрасный день украсить обложку этого культового журнала,
– поделилась эмоциями звезда и поблагодарила за веру и поддержку Анну Винтур (редактора Vogue) и мужа Канье Веста.

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Ким Кардашян для Vogue / Vogue

На фотографиях в обольстительных образах, которые выгодно подчеркивали формы Ким Кардашян, можно увидеть роскошный дом знаменитости. Рядом с ней на некоторых фото позировали ее дети: дочери Норт, Чикаго и сын Сейнт. Автором фотоистории стал Mikael Jansson, а организацией съемок занялась целая команда стилистов, парикмахеров и визажистов.

Кроме фотографий, которые уже появились в сети, читателей ждет интервью, где она расскажет о бизнесе, намерение получить юридическое образование, о муже и его биполярном расстройстве, о материнстве, а также о встрече с Дональдом Трампом, которая состоялась в прошлом году.

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Теги: Мода LifeStyle Новости культуры Ким Кардашян
Источник: Vogue US
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