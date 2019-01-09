Самый богатый мужчина в мире Джефф Безос разводится с женой: неожиданные подробности

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Джефф Безос развелся с женой - детали развода основателя Amazon Джеффа Безоса
Джефф Безос с женой Маккензи / www.gettyimages.com

После 25 лет брака американский предприниматель, основатель интернет-гиганта Amazon Джефф Безос, состояние которого превышают 150 миллиардов долларов, разводится со своей женой – писательницей и исполнительным директором компании Bystander Revolution, 48-летней Маккензи Безос.

Об этом самый богатый человек в истории Джефф Безос написал в своем микроблоге в Twitter.

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Безос добавил, что он с женой остались друзьями после 25 лет жизни в прекрасном браке.

Даже если бы мы знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы опять все повторили. Мы решили расстаться, но остались друзьями. У нас была прекрасная жизнь как в женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей и партнеров в различных проектах. Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями,
– написал Джефф.


Джефф и Маккензи Безос / Getty Images

Добавим, что супруги Безос воспитывают четверых детей – трех родных сыновей и приемную дочь. Пока неизвестно, как будет разделено имущество между Маккензи и Джеффом после развода.

 

Теги: LifeStyle Звездные разводы Техно
Источник: 24 канал
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