Самый богатый мужчина в мире Джефф Безос разводится с женой: неожиданные подробности

После 25 лет брака американский предприниматель, основатель интернет-гиганта Amazon Джефф Безос, состояние которого превышают 150 миллиардов долларов, разводится со своей женой – писательницей и исполнительным директором компании Bystander Revolution, 48-летней Маккензи Безос.

Об этом самый богатый человек в истории Джефф Безос написал в своем микроблоге в Twitter.

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Безос добавил, что он с женой остались друзьями после 25 лет жизни в прекрасном браке.

Даже если бы мы знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы опять все повторили. Мы решили расстаться, но остались друзьями. У нас была прекрасная жизнь как в женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей и партнеров в различных проектах. Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями,

– написал Джефф.



Джефф и Маккензи Безос / Getty Images

Добавим, что супруги Безос воспитывают четверых детей – трех родных сыновей и приемную дочь. Пока неизвестно, как будет разделено имущество между Маккензи и Джеффом после развода.