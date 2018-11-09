8 ноября в Калифорнии вспыхнул пожар, который быстро распространился из-за сильных ветров и сухой погоды. Как известно, есть жертвы жуткого бедствия, а также несколько тысяч уничтоженных зданий, среди которых были дома знаменитостей.

Фото своего сгоревшего дома опубликовал голливудский актер Джаред Батлер на своей странице в Instagram.

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"Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Неистовые времена сейчас в Калифорнии", – заявил звезда фильма "300 спартанцев".

Американская поп-певица Шер рассказала о том, что дома многих ее друзей сгорели.

Я беспокоюсь о своем доме, но ничего не могу с этим поделать. Дома моих друзей сгорели. Я не могу думать о том, что Малибу больше нет. У меня был дом в Малибу с 1972 года,

– отметила артистка.

I’m worried about my house, but there is nothing I can do.

Friends houses have burned

I can’t bear the thought of there being no Malibu I’ve had a house in Malibu since 1972 — Cher (@cher) 9 de novembre de 2018

Дом певицы Майли Сайрус тоже сгорел. По ее словам, все животные целы и невредимы.

"Мой дом разрушен, но останутся счастливые воспоминания о времени, проведенном там", – добавила она.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12 de novembre de 2018

Накануне актер Орландо Блум опубликовал жуткое фото из Калифорнии, как выглядела улица, на которой он живет.

Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч людей, однако не обошлось без жертв. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий и известно о гибели 23 жителей штата.