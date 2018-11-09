Смертельный пожар в Калифорнии: актер Джерард Батлер показал жуткое фото своего дома

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Джерард Батлер
Джерард Батлер / Instagram

8 ноября в Калифорнии вспыхнул пожар, который быстро распространился из-за сильных ветров и сухой погоды. Как известно, есть жертвы жуткого бедствия, а также несколько тысяч уничтоженных зданий, среди которых были дома знаменитостей.

Фото своего сгоревшего дома опубликовал голливудский актер Джаред Батлер на своей странице в Instagram.

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"Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Неистовые времена сейчас в Калифорнии", – заявил звезда фильма "300 спартанцев".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gerard Butler (@gerardbutler)

 

Американская поп-певица Шер рассказала о том, что дома многих ее друзей сгорели.

Я беспокоюсь о своем доме, но ничего не могу с этим поделать. Дома моих друзей сгорели. Я не могу думать о том, что Малибу больше нет. У меня был дом в Малибу с 1972 года,
– отметила артистка.

 

Дом певицы Майли Сайрус тоже сгорел. По ее словам, все животные целы и невредимы.

"Мой дом разрушен, но останутся счастливые воспоминания о времени, проведенном там", – добавила она.

 

Накануне актер Орландо Блум опубликовал жуткое фото из Калифорнии, как выглядела улица, на которой он живет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Orlando Bloom (@orlandobloom)

 

Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч людей, однако не обошлось без жертв. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий и известно о гибели 23 жителей штата.

Теги: Новости США LifeStyle Голливуд Кино Стихийный бедствия Пожар
Источник: 24 канал
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