Трейлер фильма о Василии Стусе "Заборонений" появился в сети

Трейлер фильма "Заборонений" о судьбе Василия Стуса – репрессированного украинского поэта и диссидента – опубликовало в YouTube Госагентство по вопросам кино. Год назад вокруг ленты разгорелся скандал, ведь из сценария убрали сцену с участием тогдашнего адвоката Стуса – Виктора Медведчука.

Фильм "Заборонений" рассказывает о последних годах жизни Стуса, его борьбе с советской системой и попытках опубликовать свою последнюю книгу стихов, которую поэт пытался передать из тюрьмы на волю.

Читайте также: Не адвокат, а второй прокурор: шокирующая правда о том, как Медведчук "защищал" Стуса

В прокат лента выйдет 5 сентября – в годовщину гибели поэта.

Смотрите трейлер фильма "Заборонений" о Василии Стусе:

Режиссер фильма – Роман Бровко, авторы сценария – Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, продюсер – Артем Денисов, компания UM-GROUP.

Главные роли сыграли Дмитрий Ярошенко, Виталий Салий, Олег Масленников, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Диана Розовлян.

Фильм получил государственную финансовую поддержку в размере 19 миллионов 264 тысяч 500 гривен. А общий бюджет ленты – 38 миллионов 529 тысяч гривен.

Что известно о скандале вокруг фильма о Стусе?В 2018 году из сценария фильма о Василии Стусе вырезали сцену финального судебного заседания над поэтом, адвокатом которого был Виктор Медведчук – теперешний кум президента России Владимира Путина и пророссийский политик.



Съемочная группа объяснила, что кадры с Медведчуком были вырезаны, чтобы не стать "политическим инструментом". Но потом стало известно, что вырезать кусок фильма требовали представители Медведчука. Впоследствии создатели фильма обещали вернуть в ленту вырезанную сцену.



Заметим, что в реальной жизни Медведчук, несмотря на то, что должен был защищать Стуса в суде, полностью согласился с надуманными обвинениями суда и поэта бросили в тюрьму, где он и умер.



Кроме того сын поэта Дмитрий Стус в 2018 году заявил, что отказался сотрудничать с создателями фильма об отце, поскольку ему якобы категорически не понравился сценарий ленты.