Рудоволоса та на велосипеді: Енн Гетевей знімається у новому серіалі "Сучасна любов"

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Енн Гетевей
Енн Гетевей / Instagram/ @prettygirl_skystyles

Для голлівудської акторки Енн Гетевей не складає труднощів змінити колір волосся тричі на рік. Для нової стрічки "Сучасна любов", у якій актриса грає головну роль, вона перефарбувалась у рудий та прокаталась центром Нью-Йорка на велосипеді.

Оскароносна акторка Енн Гетевей змінює свій імідж вже третій раз за рік. Спершу вона з епатажної брюнетки стала платиновою блондинкою заради зйомок у фільмі "Море спокуси". Тепер вона бере участь у зйомках серіалу "Сучасна любов" ("Modern Love"), в якому вона стане головною героїнею. І для цієї ролі їй довелось поповнити ряди рудоволосих.

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Нові знімки голлівудської акторки з'явились на сторінках її шанувальників у Instagram. На фото Енн Гетевей їде на велосипеді центром Нью-Йорка в рожевому пальто MaxMara, в джинсах та білих кросівках. Серіал "Сучасна любов" ("Modern Love") заснований на популярній колонці газети The New York Times, в якій розповідають про любов і людські стосунки. Колегою Енн Гетевей по знімальному майданчику став англійський актор Гері Карр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Page Six (@pagesix)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Caderno Pop (@cadernopop)

 

 

Енн Гетевей
Енн Гетевей / Instagram / @prettygirl_skystyles

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Мода
Джерело: 24 канал
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