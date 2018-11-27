Рудоволоса та на велосипеді: Енн Гетевей знімається у новому серіалі "Сучасна любов"

Для голлівудської акторки Енн Гетевей не складає труднощів змінити колір волосся тричі на рік. Для нової стрічки "Сучасна любов", у якій актриса грає головну роль, вона перефарбувалась у рудий та прокаталась центром Нью-Йорка на велосипеді.

Оскароносна акторка Енн Гетевей змінює свій імідж вже третій раз за рік. Спершу вона з епатажної брюнетки стала платиновою блондинкою заради зйомок у фільмі "Море спокуси". Тепер вона бере участь у зйомках серіалу "Сучасна любов" ("Modern Love"), в якому вона стане головною героїнею. І для цієї ролі їй довелось поповнити ряди рудоволосих.

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Нові знімки голлівудської акторки з'явились на сторінках її шанувальників у Instagram. На фото Енн Гетевей їде на велосипеді центром Нью-Йорка в рожевому пальто MaxMara, в джинсах та білих кросівках. Серіал "Сучасна любов" ("Modern Love") заснований на популярній колонці газети The New York Times, в якій розповідають про любов і людські стосунки. Колегою Енн Гетевей по знімальному майданчику став англійський актор Гері Карр.



Енн Гетевей / Instagram / @prettygirl_skystyles