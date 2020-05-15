Руслана пропонує провести в Нідерландах еко-Євробачення

Українська артистка Руслана сьогодні, 15 травня, святкує 16-річницю з моменту перемоги на конкурсі Євробачення у Стамбулі, Туреччина. Після першої перемоги для України на музичному конкурсі зірка звернула увагу на альтернативні джерела енергії, які пропонує використати наступного року в Роттердамі, Нідерланди.

Напередодні фінального онлайн-шоу Євробачення-2020, що відбудеться 16 травня, Руслана сьогодні звернеться до глядачів конкурсу. Як переможниця 2004 року і як Посол Відновлюваної Енергії 2020 вона хоче закликати організаторів конкурсу звернути увагу на 100% відновлювальну енергію (Renewable Energy) на конкурсі.

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Окрім цього, під час презентації нового плану для проведення "зеленого" Євробачення відбудеться прем’єра та реліз міжнародної версії кліпу "Ми Вітер" (We Are Wind).

Моє звернення майбутньому еко-Євробаченню!!! Євробаченню, яке відбуватиметься на чистій екологічній зеленій енергії. Я закликаю Євробачення переходити на 100% Renewable Energy. Екопрограми саме зараз запускає весь світ заради збереження екології планети! Музика має соціальну місію!

– переконана Руслана.

Співачка пояснила, що вже чимало міжнародних фестивалів та масових заходів, серед яких Олімпійські ігри, які мали відбутися цьогоріч в Японії, вже перейшли на використання зеленої енергії. Тому вона прагне переконати наступне Євробачення змінити свій погляд на організацію конкурсу.

"Україна зробила своє перше шоу на чистій енергії. Тому подібне шоу в рамках Євробачення наступного року реальне! В порту Роттердама встановлений найпотужніший вітрогенератор у світі, і я обрала його в якості своєї наступної сцени. Ви побачите фрагмент того, як ми бачимо це шоу. Після прем’єри кліпу ми зробимо годинну live-розмову – як Євробачення може зробити перехід на чисту енергію", – поділилась артистка.