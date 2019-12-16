Руслана показала "дикі танці" на гала-шоу зірок Євробачення в Амстердамі: яскраві кадри

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Руслана виступила на гала-шоу зірок Євробачення / Instagram / @ruslana.lyzhychko

У Нідерландах готуються до грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2020. та поки до шоу залишається понад 5 місяців, до вокальної події привертають все більше уваги. Так, 15 грудня в Амстердамі виступили зірки попередніх Євробачень, серед яких – Руслана.

Відповідною інформацією артистка поділилась на офіційній інстаграм-сторінці. За словами Руслани, на престижному концерті вона виконала свою запальну конкурсну пісню Wild Dances, яка у 2004 році допомогла їй вибороти головний кубок проєкту. Змінювати слова артистка не стала, тому другу частину треку виконала українською, чим викликала овації у сотень глядачів.

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"Я на сцені, і я співаю. Щойно в Амстердамі ми з балетом "Життя" відкрили гала-шоу всіх зірок Євробачення, трансляція якого відбудеться у новорічну ніч! Нас буквально знесло хвилею оплесків із залу! Публіка співала кожне слово Wild Dances, з якими ми перемогли у 2004 році у Стамбулі! Другий куплет я традиційно заспівала українською!" – поділилась Руслана. 

Перед концертом українка взяла участь у традиційній репетиції, фрагмент якої показала у мережі. 

А вже на самому шоу Руслана запалила під ритмічні звуки спільно зі своїм шоу-балетом. Артистка відтворила знамениту постановку, яку можна було побачити на Євробаченні-2004. Виступ вона почала з презентації, зазначивши, що вона – Руслана з України. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tny (EuroVision) (@tonyg020)

Окрім Руслани, у гала-шоу взяла участь і Вєрка Сердючка. Прихильники Євробачення із захватом зустрічали українську делегацію та підтанцьовували під знані хіти. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Руслана Євробачення Нідерланди
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