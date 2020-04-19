Руслана записала авторську "Молитву Світла": фантастичне відео
Напередодні світлого християнського свята Великодня співачка Руслана записала авторську версію п'яти молитов, яку назвала "Молитва Світла". Зірка зняла відео у Софійському соборі та зазначила, що планує завершити повну літургію у своєму виконанні.
Сьогодні, 19 квітня, коли весь православний світ відзначає світле свято Пасхи, Руслана вирішила поділитися сокровенною авторською "Молитвою Світла". Співачка зазначила, що це лише фрагмент 5 молитов, які найчастіше звучать у храмах.
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Молитви "Отче Наш", "Алилуя", "Трисвяте", "Богородице Діво, радуйся" та "Світе тихий" знайшли найбільше відлуння у серці виконавиці. Вона зазначила, що згодом завершить "Молитву Світла" повною літургією у своєму виконанні.
Сьогодні Великий День! Сьогодні Великдень! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дивіться мою авторську молитву "Молитву Світла" – фрагмент літургії, якому я надала своє бачення музиканта і віруючої людини. З любов'ю до Господа Бога і до всіх вас! Сьогодні я молюся з кожного з нас, за весь світ,
– прокоментувала Руслана.
Зйомки цього фантастичного відео відбувалися у Софійському соборі, що у столиці.
Руслана виконала "Молитву Світла": відео
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