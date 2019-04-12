Рвав одяг, душив і погрожував вбивством: Ембер Хьорд шокувала новими деталями про життя з Деппом

Судова тяганина між Джонні Деппом та Ембер Хьорд триває вже не один рік. Екс-подружжя щоразу подає один на одного судові позови та спростовує заяви кожної зі сторін. Тепер кіноактриса дала розгорнуту заяву, у якій розповіла шокуючі подробиці життя з колишнім чоловіком.

За словами Ембер Хьорд, яка влаштувала публічну "сповідь" у новому позові, життя з актором Деппом було справді жахливим. Вона вкотре звинуватила екс-чоловіка в домашньому насильстві та жорсткому поводженні під дією наркотиків. Про це повідомили на PageSix.

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Коли він вживав (наркотики – LifeStyle 24), я хвилювалася за нас обох. Він ставав зовсім іншою людиною, одержимим і жорстоким. Ми називали цю версію "Джонні-монстром". Джонні часто не пам'ятав свій стан марення і жорстокого поводження після того, як він тверезів після прийому алкоголю і наркотиків. Оскільки я кохала Джонні, я вірила його численним обіцянкам, що він зміниться і стане краще. Але я була не права,

– вкотре заявила зірка фільму "Аквамен".

Американська зірка також вирішила пригадати декілька моментів з їхнього спільного життя, коли Депп, начебто, робив над нею наругу, а саме – бив, душив та навіть погрожував вбити.

"Коли він вчергове вдарив мене по обличчю, мій ніс почав кровоточити, це було дуже боляче. Я одразу почала плакати і подумала, що мені доведеться йти в лікарню. Я сказала Джонні, що хочу піти від нього, і що я зателефоную в поліцію, якщо він коли-небудь знову торкнеться мене... У відповідь Джонні схопив мене за горло, штовхнув на землю і вдарив мене по потилиці. Він кричав: "Я вб'ю тебе, вб'ю, ти мене чуєш?" Якийсь час я не могла ні кричати, ні дихати", – йдеться в одній з розповідей 32-річної Ембер.

У підсумку вона додала, що після заперечень усіх її заяв Деппом багато людей їй не вірило та вважало брехухою. Але вона переконує, що все це – правда.

"Багато людей називали мене брехухою. Мене звільнили з майбутньої рекламної кампанії великого модного бренду. Я втратила роль у фільмі, в якому мене вже знімали. Люди, з якими я ніколи не зустрічалася і не спілкувалася, погрожували мені насильством", – додала Хьорд.

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа?Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність. Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною.