SAG Awards 2020: найефектніші вбрання червоної доріжки престижної кінопремії

Вчора, 19 січня, у Лос-Анджелесі відбулася 26-та премія Гільдії кіноакторів США. Найяскравіші голлівудські зірки постали перед спалахами камер на червоній доріжці однієї з найвизначніших церемоній світової кіноіндустрії. Які зірки відвідали захід та якими вбраннями дивували номінанти – дивіться далі на LifeStyle 24.

Сезон почесних кінонагород у самому розпалі. Голлівудські знаменитості вкотре отримали нагоду збагатити особисту колекцію черговою знаковою статуеткою та продемонструвати витончений смак та вишуканий стиль на червоному хіднику 26-тої церемонії нагородження SAG Awards.

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SAG Awards 2020: найефектніші виходи зірок на червоній доріжці

Одна з найуспішніших та найбільш високооплачуваних зірок сучасного кінематографа Скарлетт Йоганссон постала на церемонії нагородження чи не в найсексуальнішому образі. Акторка обрала розкішну сукню від бренду Armani Prive відтінку морської хвилі з екстримально глибоким декольте. А завдяки тонким діамантовим бретелям знаменитість оголила спокусливе татуювання на спині.

На премії SAG Awards 2020 Скарлетт Йоганссон постала зі своїм нареченим Коліном Жостом, який обрав елегантний чорний смокінг з метеликом.



Скарлетт Йоганссон на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Getty Images

Австралійська акторка Ніколь Кідман з'явилася у темно-синьому вбранні колекції Michael Kors Collection. Асиметрична сукня з лаконічним шлейфом, круглим вирізом та безліччю паєток. Зірка підкреслила образ розкішними масивними сережками, перснями та вишуканими босоніжками з камінням на підборах.



Ніколь Кідман на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Getty Images

Дженніфер Лопес на червоній доріжці заручилася підтримкою коханого спортсмена і бізнесмена Алекса Родрігеса. Вона обрала звабливе чорне атласне вбрання Georges Hobeika з оголеними плечима та довгим шлейфом з бантом. Вишуканості її образові додали масивні дорогоцінні прикраси.



Дженніфер Лопес на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Instagram | @jlo



Дженніфер Лопес з коханим на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Instagram | @jlo

Голлівудська блондинка Шарліз Терон для червоної доріжки обрала вбрання від Givenchy Haute Couture. Запаморочливий виріз елегантної чорної спідниці зі шлейфом, яка підкреслила стрункі ноги знаменитості, вона поєднала з блискучим топом.

Проте Шарліз Терон спромоглася здивувати не лише ефектним одягом, а й приголомшливою зачіскою. Волосся акторка зібрала у трендовий пучок, а проділ прикрасила діамантовим ланцюжком Tiffany & Co. Victoria, вартість якого становить чотири мільйони доларів.



Шарліз Терон на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Getty Images

Американську знаменитість Рене Зеллвегер Гільдія кіноакторів США визнала найкращою акторкою завдяки її роботі у драматичній стрічці "Джуді". На червоному хіднику переможниця постала у темно-синій атласній сукні Maison Margiela з оригінальним корсетом та спокусливим розрізом.



Рене Зеллвегер на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Getty Images



Дженніфер Еністон на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Getty Images



Зої Кравітц на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Getty Images



Бред Пітт на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Getty Images



Єва Лонгорія на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Getty Images



Софі Тернер на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Getty Images