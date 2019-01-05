Які салати приготувати на Різдво: прості та святкові рецепти
Кожна господиня хоче приготувати на Різдво – цікаві та оригінальні рецепти салатів, щоб здивувати своїх рідних та близьких. Як вразити гостей смачними різдвяними стравами – читайте у матеріалі.
У світлий день Різдва Христового збирається уся родина, щоб провести затишно час в сімейному колі. Відтак, кожна господиня хоче бути оригінальною та приготувати незвичайні смаколики. Щоб легше впоратися з цим завданням, журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас добірку найкращих салатів на Різдво 2019.
Читайте також: 12 страв на Різдво 2019: рецепти – що готують на Святвечір
Салат з м'ясом "Чарівність"
Для цього салату можна використовувати не тільки свинину, але і яловичину, індичку або курку.
Інгредієнти:
– 600 грамів свинини;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– рослинна олія;
– майонез;
– перець;
– сіль.
Рецепт приготування салату "Чарівність":
1. Опустіть м’ясо в каструлю з киплячою водою, довести до кипіння, посоліть і варіть до готовності, потім остудіть і наріжте дрібними кубиками.
2. Почистіть цибулю і моркву, нашаткуйте цибулю півкільцями, моркву потріть на великій тертці. У сковороді розігрійте трохи рослинного масла, викладіть цибулю з морквою і обсмажте, помішуючи до м’якості і легкого зарум’янювання, близько 10 хвилин.
3. Остудіть обсмажені овочі. Перемішайте м’ясо з цибулею і морквою, додати майонез, поперчіть та посоліть.
Дивіться відео, як приготувати салат "Чарівність":
Салат Ніжність
Салат "Ніжність": рецепт приготування
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 1 свіжий огірок;
– 1 куряча копчена грудка;
– 4 штуки чорносливу;
– 3 штуки волоських горіхів;
– майонез.
Рецепт приготування салату "Ніжність":
1. Відваріть курячі яйця.
2. Наріжте шматочками копчену курячу грудку та яйця.
3. Помийте чорнослив і наріжте його шматочками, подрібніть волоські горіхи.
4. Помийте огірки та наріжте соломкою.
5. У салатницю першим шаром викладіть курячу грудку і змастіть майонезом, потім подрібніть волоські горіхи та чорнослив змастивши майонезом, після цього свіжий огірок змастивши майонезом, зверху потріть салат яйцем.
Читайте також: Рецепти куті з пшениці і рису: як приготувати
Салат "Гавайська насолода"
Інгредієнти:
– 1 штука курячого філе;
– 150 грамів консервованих ананасів;
– 150 грамів печериць;
– 1 штука цибулі ріпчастої;
– майонез, сіль, перець.
Рецепт приготування салату "Гавайська насолода":
1. Відваріть куряче філе та наріжте його невеликими кубиками.
2. Гриби та цибулю наріжте й обсмажте на рослинній олії до готовності.
3. Готові гриби охолодіть та змішайте з курячим філе і шматочками ананасів.
4. Салат заправте майонезом і викладіть в салатницю. Прикрасіть салат кільцями ананаса та половинками обсмажених грибів.
Дивіться відео, як приготувати салат з куркою та ананасами:
Салат "Гранатовий браслет з чорносливом"
Салат "Гранатовий браслет з чорносливом": рецепт приготування
Інгредієнти:
– 1 буряк;
– 2 моркви;
– 2 картоплі;
– 200 грамів курячого філе;
– 100 грам чорносливу;
– 2 штуки волоських горіхів;
– 3 яйця;
– 1 гранат;
– майонез.
Рецепт приготування салату "Гранатовий браслет з чорносливом":
1. Буряк, картоплю і моркву окремо відварити. Потім охолодити та очистити від шкірки.
2. Буряк натерти на тертці. Ядра волоських горіхів подрібнити та змішати з тертим буряком.
3. Куряче філе відварити, охолодити, нарізати маленькими шматочками.
4. Добре промитий чорнослив подрібнити.
5. Яйця зварити круто, охолодити та почистити.
Читайте також: Запечена картопля у вершковому соусі: простий рецепт гарніру
Оформлення салату:
1. Салат викладаємо шарами у вигляді браслета. Можна поставити в центр страви стакан або чашку. У кінці приготування стакан потрібно вийняти.
1-й шар: картопля, натерта на великій тертці + майонез;
2-й шар: тертий буряк з горіхами + майонез;
3-й шар: курка + майонез;
4-й шар: чорнослив + майонез;
5-й шар: терта морква + майонез;
6-й шар: яйця, натерті на дрібну тертку + майонез.
2. Поверхню салату густо посипаємо зернами граната та ставимо в холодильник на 2-3 години перед подачею.
Дивіться відео, як приготувати салат "Гранатовий браслет з чорносливом":