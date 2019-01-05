Які салати приготувати на Різдво: прості та святкові рецепти

Кожна господиня хоче приготувати на Різдво – цікаві та оригінальні рецепти салатів, щоб здивувати своїх рідних та близьких. Як вразити гостей смачними різдвяними стравами – читайте у матеріалі.

У світлий день Різдва Христового збирається уся родина, щоб провести затишно час в сімейному колі. Відтак, кожна господиня хоче бути оригінальною та приготувати незвичайні смаколики. Щоб легше впоратися з цим завданням, журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас добірку найкращих салатів на Різдво 2019.

Читайте також: 12 страв на Різдво 2019: рецепти – що готують на Святвечір

Салат з м'ясом "Чарівність"

Для цього салату можна використовувати не тільки свинину, але і яловичину, індичку або курку.

Інгредієнти:

– 600 грамів свинини;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– рослинна олія;

– майонез;

– перець;

– сіль.

Рецепт приготування салату "Чарівність":

1. Опустіть м’ясо в каструлю з киплячою водою, довести до кипіння, посоліть і варіть до готовності, потім остудіть і наріжте дрібними кубиками.

2. Почистіть цибулю і моркву, нашаткуйте цибулю півкільцями, моркву потріть на великій тертці. У сковороді розігрійте трохи рослинного масла, викладіть цибулю з морквою і обсмажте, помішуючи до м’якості і легкого зарум’янювання, близько 10 хвилин.

3. Остудіть обсмажені овочі. Перемішайте м’ясо з цибулею і морквою, додати майонез, поперчіть та посоліть.

Дивіться відео, як приготувати салат "Чарівність":

Салат Ніжність



Салат "Ніжність": рецепт приготування

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 1 свіжий огірок;

– 1 куряча копчена грудка;

– 4 штуки чорносливу;

– 3 штуки волоських горіхів;

– майонез.

Рецепт приготування салату "Ніжність":

1. Відваріть курячі яйця.

2. Наріжте шматочками копчену курячу грудку та яйця.

3. Помийте чорнослив і наріжте його шматочками, подрібніть волоські горіхи.

4. Помийте огірки та наріжте соломкою.

5. У салатницю першим шаром викладіть курячу грудку і змастіть майонезом, потім подрібніть волоські горіхи та чорнослив змастивши майонезом, після цього свіжий огірок змастивши майонезом, зверху потріть салат яйцем.

Читайте також: Рецепти куті з пшениці і рису: як приготувати

Салат "Гавайська насолода"

Інгредієнти:

– 1 штука курячого філе;

– 150 грамів консервованих ананасів;

– 150 грамів печериць;

– 1 штука цибулі ріпчастої;

– майонез, сіль, перець.

Рецепт приготування салату "Гавайська насолода":

1. Відваріть куряче філе та наріжте його невеликими кубиками.

2. Гриби та цибулю наріжте й обсмажте на рослинній олії до готовності.

3. Готові гриби охолодіть та змішайте з курячим філе і шматочками ананасів.

4. Салат заправте майонезом і викладіть в салатницю. Прикрасіть салат кільцями ананаса та половинками обсмажених грибів.

Дивіться відео, як приготувати салат з куркою та ананасами:

Салат "Гранатовий браслет з чорносливом"



Салат "Гранатовий браслет з чорносливом": рецепт приготування

Інгредієнти:

– 1 буряк;

– 2 моркви;

– 2 картоплі;

– 200 грамів курячого філе;

– 100 грам чорносливу;

– 2 штуки волоських горіхів;

– 3 яйця;

– 1 гранат;

– майонез.

Рецепт приготування салату "Гранатовий браслет з чорносливом":

1. Буряк, картоплю і моркву окремо відварити. Потім охолодити та очистити від шкірки.

2. Буряк натерти на тертці. Ядра волоських горіхів подрібнити та змішати з тертим буряком.

3. Куряче філе відварити, охолодити, нарізати маленькими шматочками.

4. Добре промитий чорнослив подрібнити.

5. Яйця зварити круто, охолодити та почистити.

Читайте також: Запечена картопля у вершковому соусі: простий рецепт гарніру

Оформлення салату:

1. Салат викладаємо шарами у вигляді браслета. Можна поставити в центр страви стакан або чашку. У кінці приготування стакан потрібно вийняти.

1-й шар: картопля, натерта на великій тертці + майонез;

2-й шар: тертий буряк з горіхами + майонез;

3-й шар: курка + майонез;

4-й шар: чорнослив + майонез;

5-й шар: терта морква + майонез;

6-й шар: яйця, натерті на дрібну тертку + майонез.

2. Поверхню салату густо посипаємо зернами граната та ставимо в холодильник на 2-3 години перед подачею.

Дивіться відео, як приготувати салат "Гранатовий браслет з чорносливом":