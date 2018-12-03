Салон краси вдома: як самому зробити мезотерапію без уколів

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Як зробити мезотерапію у домашніх умовах
Як зробити мезотерапію у домашніх умовах / istockphoto.com

Про струнке та підтягнуте тіло мріє ледь не кожен. Так, сучасна косметологія пропонує жінкам ефективний спосіб для того, щоб зберегти красу і молодість шкіри – мезотерапія.

Що таке мезотерапія?

Одна з найбільш дієвих косметичних процедур, яка допомагає прибрати недоліки шкіри: усунути целюліт і повернути їй пружність та еластичність. Крім того, за її допомогою можна швидко зробити фігуру підтягнутою і стрункою.

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Мезотерапія дозволяє вивести токсини і шлаки з організму, поліпшити кровообіг в тканинах і нормалізувати обмінні процеси, в результаті чого покращуються контури тіла і шкіра стає гладкою і пружною.

Як це відбувається?

Під шкіру проблемних ділянок тіла вводять спеціальні препарати або "коктейлі" за допомогою мікроін'єкцій. Однак мезотерапія не є дешевою косметичною процедуру і обійдеться "у копієчку". Для цього є варіант проведення мезотерапії у домашніх умовах, який є альтернативою проведення процедур у салонах краси.

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Зауважимо, що є два способи застосування цього методу: ін'єкційний та безін'єкціний. До прикладу, компанія "Беліта" розробила альтернативу мезоін'екціям – лінію MezoBody Complex у вигляді кремів, гелів та сироваток, які наносяться на проблемні ділянки тіла і таким чином, не потрібно жодних уколів.

Ефетку від мезотерапії можна досягти в домашніх умовах
Ефекту від мезотерапії можна досягти в домашніх умовах

Зауважимо, що мезотерапія дає довготривалий ефект, якщо слідкувати за своїм тілом. У цьому допомагають регулярні фізичні навантаження, правильне харчування та інші основні правила здорового способу життя.

Які протипоказання мезотерапії?

Процедура категорично заборонена годуючим і вагітним жінкам, а також людям зі схильністю до алергії і зниженим згортанням крові, з хронічними захворюваннями, а також при наявності онкологічних захворювань і будь-яких проблем зі шкірою.

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Теги: LifeStyle Краса
Джерело: Lifestyle
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