Сандра Буллок могла зіграти головного героя в "Матриці"

Продюсери легендарної кінострічки "Матриця" пропонували зіграти головну роль у фільмі голлівудській акторці Сандрі Буллок і навіть були готові переписати сценарій заради неї.

Роль Нео, якого зіграв Кіану Рівз, могла дістатися жінці – знаменитій актрисі Сандрі Буллок. Про це виданню The Wrap повідомив продюсер стрічки Лоренцо Ді Бонавентура.

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За його словами, студія Warner Bros. хотіла, щоб головну роль зіграв популярний актор з гучним іменем. Відтак продюсери запропонували зіграти у фільмі "Матриця" Сандрі Буллок.

Ми переглянули дуже багато людей, але ніхто не підходив. Ми впали у відчай. Тоді ми звернулися до Сандри і сказали їй, що зробимо Нео дівчиною. Я і Джоел Сильвестр раніше вже працювали з Сандрою і знали, що вона впорається. Ми навіть відправили їй сценарій і чекали відповіді,

– зізнався Лоренцо.

Однак Сандра відмовилася від ролі, після чого розглядалися такі кандидати, як Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Вілл Сміт. У результаті було затверджено Кіану Рівза на роль Нео.

Фільм "Матриця": дивіться трейлер