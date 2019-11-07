Сандра Буллок та Еллен Дедженерес подали в суд на рекламодавців: деталі скандалу

В епоху цифрових технологій крадіжка імен знаменитостей без їхнього схвалення стала справжньою проблемою для Голлівуду. Неофіційна боротьба Сандри Буллок та Еллен Дедженерес із інтернет-компаніями тривала протягом двох років. Ці вебресурси торгують косметичними засобами. Акторки точно не знають, хто стоїть за шахрайством, адже сайти можуть зникати протягом ночі й змінювати одне одного.

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Реклама, яка була представлена доказом до судового позову, сфабрикувала інтерв'ю Сандри Буллок.

Сандра зізналася, що пластичні хірурги розлютилися на неї, помітивши значне зменшення кількості пацієнтів,

– йшлося в рекламному повідомленні.

40 косметичних товарів, які продаються на сайті, презентують як щоденні засоби догляду Сандри Буллок. Сама ж зірка ніколи про них не чула і не використовувала, тим більше.



Американська акторка Сандра Буллок / Instagram /@sandrabullockco

Такі фальшиві рекомендації від знаменитостей роблять продукцію привабливішою для споживачів і стимулюють покупки. Фальшиві інтернет-реклами можуть загрожувати репутації зірок і обмежувати можливість укладати законні угоди.

Проблема використання імені зірок у рекламних компаніях набула значних обертів, коли рекламодавці почали платити знаменитостям величезні суми за зйомки у телевізійних рекламних роликах. Сьогодні ці угоди коштують десятки мільйонів доларів – часом більше, ніж фільмові роботи. Наприклад, Джулія Робертс у 2010 році підписала п'ятирічний контракт з косметикою Lancôme, який оцінювався в 50 мільйонів доларів.