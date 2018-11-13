Сандра Буллок відвідала прем’єру фільму зі своєю участю у цікавій сукні: фото

Прем’єрний показ кінокартини за участю Сандри Буллок "Пташиний короб" (Bird box) відбувся на фестивалі AFI. 54-річна акторка відвідала захід разом зі знімальною групою. Для виходу на доріжку обрала вишукану сукню та цікавий аксесуар.

Новий фільм, в якому Сандра Буллок зіграє головну роль, повинен бути дуже цікавим. В сюжеті кінокартини Сандра грає матір-одиночку двох дітей, якій доведеться пережити страшне випробування – втекти зі свого будинку, подолати двадцять миль річкою із закритими очима в ненадійному човні.

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На прем’єру зірка прийшла в чорній сукні з оголеними плечима від Vivienne Westwood. Контрасту класичному темному кольору додають оранжева та золота вертикальні стрічки по всій довжині. Пояс сукні акторка вирішила прикрасити особливим аксесуаром – значок у вигляді схрещених прапорів США та штату Каліфорнія, на якому зображений ведмідь. Взула Сандра чорні босоніжки, а з аксесуарів вибрала оригінальні сережки.



Сандра Буллок на прем'єрі фільму "Пташиний короб" (Bird box) / Getty Images