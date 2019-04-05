Сара Джесіка Паркер прогулялась в піжамі вулицями Нью-Йорка: яскраве фото

Зірка серіалу "Секс і місто" охоче приміряє цікаві та незвичайні вбрання для світських виходів чи прогулянок містом. Цього разу 54-річна Сара одягнула ніжну шовкову піжаму та підбори.

Такий, на перший погляд, дивакуватий образ цілком гармонійно вписується в сучасні фешн-тренди. Хоча найбільшу популярність костюми-піжами чи оксамитові шортики мали ще минулого літа, але це не завадило Паркер вкотре нагадати, що мода є абсолютно гнучким та циклічним явищем.

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Свій білизняний стиль вона продемонструвала завдяки білому шовковому костюмові, леопардовій майці, підборам сірого кольору та чорній сумочці. Образ зірка доповнила чорними окуляри та прикрасами на шиї. Її волосся розвівалось від вітру, а зовнішній вигляд актриси просто випромінював щастя.



Сара Джесіка Паркер в піжамі у Нью-Йорку / Instagram / @sarahjessicaparker

В шовковій піжамі ти виглядаєш розкішно, і навіть не потрібно переодягатися, коли прокидаєшся вранці, – йдеться у підписі до яскравого фото.

По-весняному свіжий образ дуже сподобався прихильникам Сари в Instagram, відтак вони оцінили її поза сотнею тисяч вподобань.