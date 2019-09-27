Сара Джессіка Паркер вразила виходом у пишній яскравій сукні в Нью-Йорку

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Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер / Instagram / @mymodamix

Ще з часів, коли Сара Джессіка Паркер відмінно перетворилася у персонажа Керрі Бредшоу, її образи одразу ж асоціюють із ефектністю. Не став винятком останній вихід акторки. На гала-вечорі у Нью-Йорку зірка з'явилася у приголомшливій сукні яскраво-рожевого кольору.

54-річна Сара Джессіка Паркер, як ніхто, вміє вразити своєю появою на публіці, навіть якщо складає звичайні, на її думку, буденні "луки". А от що стосується вечірніх виходів на масштабні світські події – тут вона підбирає образи ще ретельніше.

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Напередодні ввечері, 26 вересня, акторка, яка зіграла культового персонажа у серіалі "Секс і Місто", зуміла ефектно з'явитися на щорічному гала-вечорі, який проходить восени – New York City Ballet.

Папараці знали про присутність Сари Джессіки Паркер на події, тому очікували на її вихід ще біля сходів будинку. Перед камерами фотоапаратів акторка з'явилася у приголомшливій пишній сукні зі шлейфом від Zac Posen. Не побоявшись надмірної яскравості та помпезності, зірка Голлівуду віддала перевагу відтінку фуксії, який привертає ще більше уваги.

Образ знаменитості довершив яскравий макіяж та відкрите взуття різного кольору, а саме – гірчичного та рожевого.

Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер / Instagram / @mymodamix

Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер / Instagram / @mymodamix

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Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода
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