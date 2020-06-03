Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер зі своїми адвокатами готується до судової тяганини. На зірку кіно подала позов колишня працівниця Хізер Голт. Жінка працювала на бренд акторки SJP by Sarah Jessica Parker.

За що на акторку подали до суду

Знаменитий таблоїд Page Six з посиланням на інсайдерів у суді повідомили, що колишня підопічна Сари Джессіки Паркер має претензії до нарахування зарплати. За словами Хізер Голт, їй не оплачували понаднормові години з 2018 року. Саме тому жінка звернулась до Верховного суду Нью-Йорка, аби повернути свої гроші.

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Наразі невідомо, чи зверталась Хізер Голт до акторки та про яку саме суму йде мова. Однак у документах суду вказано, що американка вимагає оплату понаднормових годин та моральну компенсацію, тому у ЗМІ підозрюють, що це може обійтись бренду Сари Джессіки Паркер у кругленьку суму.

Самі ж представники акторки дізнались про судовий позов від журналістів, тому поки не коментують скандальну справу.

Що відомо про бізнес Сари Джессіки Паркер

Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер заснувала взуттєвий бренд у 2014 році. Перші колекції зірки отримали шалену популярність у світі, тому бутики SJP відкрились не тільки в США, але й в Канаді, ОАЕ та Європі.

На розробці взуття Сара Джессіка Паркер не зупинилась. Вона створила бренд одягу та вина. Кожен з бізнес-проєктів є успішним та щороку приносить акторці мільйонні прибутки. Ймовірно, таку популярність спричинює поява самої зірки у рекламних кампаніях.