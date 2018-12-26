СБУ заборонила в’їзд в Україну російському реперу Елджею

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Російському реперу Елджею заборонили в'їзд в Україну
Російському реперу Елджею заборонили в'їзд в Україну / Hochu.ua

Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію держави відомому російському реперу Елджею, справжнє ім'я якого – Олексій Узенюк. Ця заборона діятиме 3 роки.

Про це свідчить відповідь СБУ на запит народного депутата України Володимира Парасюка, повідомляє ТСН.

В інтересах забезпечення безпеки держави Службою безпеки України 27 листопада 2018 року було прийнято рішення про заборону в'їзду на територію України Узенюку Олексію Костянтиновичу терміном на 3 роки,
– мовиться у відповіді СБУ.

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СБУ Елджей
Інформація про заборону в'їзду в Україну російському реперу Елджею

Проте інформація на сайтах розповсюджувачів квитків свідчить, що репер все ж встиг дати концерт у Києві 25 листопада, перш ніж СБУ ввела відповідну заборону. Про це свідчать і фото на Instagram-сторінці Елджея, опубліковані з геолокацією "Київ".

Елджей заборона в'їзду в Україну
Instagram-сторінка Елджея

Теги: Новини України LifeStyle Новини Росії СБУ Музика Заборона в’їзду росіянам в Україну Володимир Парасюк
Джерело: Lifestyle
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