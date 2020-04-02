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Секрет фірмової зачіски Меган Маркл

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Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл та принц Гаррі склали свої королівські повноваження і тепер мають право не дотримуватися суворих протоколів. Прихильники зможуть більше дізнатися про життя зіркової пари. Наприклад, особистий стиліст Меган Джордж Нортвуд вже встиг розповісти про роботу з нею та створення фірмової зачіски.

Меган Маркл в складі королівської сім'ї встигла показати себе стильною, сучасною та привабливою жінкою. Вона зачаровувала неймовірно красивими образами під час кожного світського виходу. Над її вбранням, зачіскою та макіяжем працювало багато людей, в тому числі й перукар Джордж Нортвуд, який в інтерв'ю британському Vogue розповів цікаві деталі роботи з Меган.

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Джордж зізнався, що працювати з Меган та Гаррі протягом двох років було для нього великою честю та задоволенням. Він зауважив, що подружжя навчило його тому, наскільки важлива різноманітність, рівність і міцне психологічне здоров'я.

Нортвуд розповів, що знайшов спільну мову з Маркл вже під час першої зустрічі. Їхнє знайомство відбулося в лютому 2018 року, напередодні Дня святого Валентина. Тоді Меган сказала: "Я дівчина з Каліфорнії", а Джордж відповів їй: "Обожнюю дівчат з Каліфорнії".

Також Нортвуд поділився секретом створення фірмої зачіски Меган Маркл – недбалого шиньйону.

Ця укладка з'явилася через те, що ми хотіли дотримуватися королівського протоколу, але в той же час зробити зачіску сучасною. Вона не повинна була виглядати формально. Я називав її витонченою недосконалістю,
– розповів перукар.


Меган Маркл з фірмовою зачіскою / Фото: Getty Images

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/beauty/news_beauty/95702-stilist-markl-raskryl-sekret-ee-firmennoy-pricheski.htm

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода Меган Маркл
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