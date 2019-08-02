Секрети краси від Лів Тайлер: яку косметику використовує 42-річна актриса

Американський глянець Vogue часто просить іменитих зірок показати, які б’юті-засоби вони зберігають у своїй косметичці. Однією з таких стала знаменита американська актриса Лів Тайлер.

Зірка "Володаря перснів" та "Украденої краси" зізналась, що кожного дня користується 25-ма косметичними засобами. Так, здається, що це надто багато для ранкового догляду, але саме такі довгі процедури надають їй свіжості і молодості у її 42.

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Лів розповіла, що любов до косметики передалась їй від батька і матері: "Напевно, тому мій батько (музикант Стівен Тайлер, – LifeStyle 24) в свої 70 років виглядає так добре, він просто стежить за собою".

Лів Тайлер розповіла про б'юті-догляд:

Очищення шкіри актриси починається з двох засобів – олійного продукту Sarah Chapman та японського мила. Після цього Лів накладає на шкіру очищувальну маску з глиною, а після неї – зволожуючу. Згодом йде зволожуюча сироватка з гіалуроновою кислотою Dr Barbara Sturm, і завершує своє ранкове вмивання Тайлер роликовим масажером Сари Чапмен – британського селебріті-косметолога.

Догляд за шкірою – найбільша пристрасть в моєму житті. Я могла б бути косметологом!

– додала Лів.

Після нанесення патчів, олії Rodin Olio Lusso зі зволожуючим кремом Avene та квіткової води Sisley вона зазвичай наносить декоративну косметику. До неї входять: краплі для сяйва шкіри від Барбари Штурм, легка тональна основа By Terry, консилер, хайлайтер Glossier, рум'яна від M.A.C, бальзам для губ Givenchy, тіні для брів, тіні і туш для вій, матова помада, і кілька видів пудр.

Варто додати, що окрім косметики Лів Тайлер не забуває і про внутрішню красу: щоранку вона п'є зелений сік із селери і огірка та вживає краплі з каннабідіола, які допомагають їй боротись з тривожним станом і стресом.