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Секс може бути, – "Холостяк" Нікіта Добринін розповів про інтимні стосунки на проєкті

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Нікіта Добринін / Instagram / @nikitadobrynin

Популярний український ведучий Нікіта Добринін, який був головним героєм 9 сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк" відповів на одне із найбільш бентежних питань шанувальників проєкту про інтимні стосунки між учасниками.

Нікіта Добринін та його наречена Даша Квіткова є активними блогерами і діляться особистим життям на своїх інстаграм-сторінках. Днями вони також дали відверте інтерв'ю у шоу "Зе Інтерв'юер", в якому розповіли про залаштунки проєкту "Холостяк".

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Багатьох прихильників шоу дуже цікавить питання про інтим на проєкті. В інтерв'ю Нікіта дав відповідь та розставив всі крапки над "і".

Я довго намагався уникнути цього питання, але прийшов час розповісти. Якщо цього хоче холостяк, то на проєкті будуть відносини та секс. Коли ви з дівчиною довіряєте один одному, ти починаєш розуміти, що все дуже серйозно, то це частина розвитку ваших відносин. Секс може бути, він є,
– розповів Нікіта.

Як відомо, існує думка, що дівчата беруть участь у проєкті заради піару. Ведучий також висловився з цього приводу.

Перший тиждень дівчата чепуряться, надягають корони і намагаються вдавати з себе когось. Справжні відносини починаються через два тижні. Тоді з'являються почуття, емоції – це дуже серйозно. Цей проєкт психологічно складний, бо не всі дівчата готові до нього навіть тоді, коли погоджуються стати однією з учасниць. Якщо відносини не складаються, дівчата страждають. Вони закохуються, відчувають свою важливість, а коли не отримують троянду і доводиться покинути шоу, не всі можуть із цим впоратися. Було й таке, що писали злісні повідомлення не тільки дівчата, а і їхні мами,
– ділиться Добринін.

Нікіта каже, що спершу йому було дуже важко з цим. Дівчата, які на проєкті були дуже милими та розумними, після того, як залишали його, писали злі тексти. Проте, за словами ведучого, були й такі, що поводилися абсолютно адекватно.

Я хотів би окремо відзначити тих учасниць, які висловлювали побажання зустріти своє кохання, дякували за той час, який ми провели разом. Вони писали мені в приватні повідомлення, знаходили мене, хоча це заборонено,
– зізнається Нікіта.

Ведучий все-таки знайшов справжнє кохання. В січці цього року він зробив пропозицію переможниці шоу Даші Квітковій. Це саме той рідкісний випадок, коли по закінченню проєкту пара залишається разом.

Нікіта Добринін та Даша Квіткова у програмі "Зе Інтерв'юер": дивіться відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle
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